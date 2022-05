Mađar uvjetno osuđen jer je pomoću računalnog virusa na svoj račun prebacio 76.474 dolara

Viktor Rubinstein (44), mađarski državljanin na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu uvjetno je osuđen za računalnu prevaru, krivotvorenje dokumenata i pranje novca. Izrečena mu je jedinstvena uvjetna kazna od godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina.

Mora u hrvatski državni proračun uplatiti 20.000 kuna, a tvrtki od koje je uzeo novac mora vratiti oko 73.000 američkih dolara koje je prebacio na svoj devizni račun. No kako je Rubinstein mađarski državljanin, koji živi u Budimpešti, pitanje je hoće li uopće spomenuti iznos biti plaćeni. Tim više što je presuda protiv njega donesena joj 2019., a od tada mu se očito nije mogla uručiti pa je objavljena na e-oglasnoj ploči suda, čime se smatra da mu je uručena.

Optužnica protiv njega je podignuta još 2016. a u Hrvatskoj je vjerojatno po tjeralici bio uhićen u listopadu 2019. te je mjesec dana proveo u istražnom zatvoru, što mu je sada uračunato u kaznu. Rubinstein, inače po struci informatičar, teretio se da je 24.ožujka 2016. u Zagrebu u poslovnici Erste&Steiermärkische bank otvorio račun, na koji je namjeravao prebaciti 76.474 američkih dolara koje je pribavio pomoću malicioznog računalnog programa.

Tim je programom, kako se teretio, pristupio pretincu elektronske pošte trgovačkog društva Sukisaba International. Zahvaljujući tom računalnom programu, pribavio je podatke koje se tiču poslovnog odnosa te tvrtke s tvrtkom Colgate Palmolive. Tako je doznao da Colgate Palmolive Sukisabi International na ime povrata na račun treba uplatiti 76.489 američkih dolara. Podatke koje je otkrio iskoristio je kako bi s iste ili slične mail adrese kojom se koristi Sukisaba International poslalo e-mail poruku Colgate Palmoliveu te zatražio da se uplata provede, a novac uplati na račun koji je priložen u mailu.

Kako bi prikazao da je novac koji će mu biti uplaćen na račun koji je otvorio u banci legalno stečen, Rubinstein se tereti da je prilikom otvaranja bankovnog računa priložio i neoriginalni ugovor između V.R. Consultinga i Colgate Palmolivea. S obzirom na sve to, 26. travnja 2016. je uplaćen traženi iznos, da bi potom 27. travnja 2016. Rubinstein podigao 3107 američkih dolara, što je protuvrijednost 20.000 kuna. Najavio je i da će podići ostatak novca, no u tome nije uspio jer je 29. travnja 2016. Županijski sud u Zagrebu donio rješenje kojim se na rok od šest mjeseci zabranjuje raspolaganje s novcem na tom računu.

Rubinstein je za djela za koje se teretio dobio pojedinačne kazane zatvora od četiri, sedam i osam mjeseci, da bi mu to na koncu bilo objedinjeno u jedinstvenu uvjetnu kazanu od godinu dana zatvora. On je priznao krivnju, a to priznanje koje je sud smatrao iskrenim, cijenjeno mu je kao olakotno. Olakotnim mu je cijenjeno i kajanje, što je neosuđivan te što je otac dvoje malodobne djece. Isto tako, olakotnim mu je cijenjeno i to što je prebacio dosta novaca, a šteta je samo 20.000 kuna, te što se pred sudom primjereno držao. Otegotnih okolnosti sud mu nije našao.

VIDEO Njemačka policija zaustavila 'putnika kroz vrijeme': Nisu se mogli načuditi tablicama i dokumentima