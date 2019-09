Lokalni čelnik SDP-a opet kažnjen zbog poslova s vlastitim poduzećima

Čelnik županijskog SDP-a i načelnik Kalnika Mladen Kešer opet je proglašen krivim zbog sukoba interesa te mu je izrečena kazna od 8000 kuna.

To je već drugi put da ga proglašavaju krivim zbog poslovnih odnosa njegovih tvrtki i Općine kojoj je na čelu. U političkim krugovima u Koprivničko-križevačkoj županiji Kešera zbog toga zovu ‘hodajućim sukobom interesa’.

Kaznu je u petak na sjednici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa dobio zbog poslovnog odnosa između građevinskog obrta Cerovečki, Općine Kalnik i Kešerova privatnog poduzeća Consulting project plus.

Cerovečki je, naime, svoje potraživanje od 64.000 kuna prema Općini prenio na Kešerovo poduzeće. Problem je da je prenošenje općinskog duga prema Cerovečkom na poduzeće Consulting odborio Kešer kao načelnik općine. A istodobno je i vlasnik Consultinga.

Poduzeće Consulting project plus nalazi se na popisu gospodarskih subjekata s kojima Općina Kalnik, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu propisa o javnoj nabavi, navodi se u rješenju Povjerenstva.

Preostali dio odluke protiv Kešera odnosi se na činjenicu da je Općina financirala rad i aktivnosti mjesnog nogometnog kluba, udruge vinara i voćara te kulturno-umjetničkog društva.

To ne bi bilo ništa sporno da Kešer kao načelnik koji je potpisivao odluke o financiranju istodobno nije i predsjednik nadzornog odbora nogometnoga kluba te član udruge vinara i mjesnoga KUD-a. No, za to mu nije izrečena kazna premda je ustanovljeno da je povrijedio načela obnašanja javne dužnosti.

Lani je Kešeru izrečena sankcija od 30.000 kuna, što je jedna od najvećih kazni koju je hrvatskim dužnosnicima ikad izreklo Povjerenstvo.

Kažnjen je jer je godinama kao općinski načelnik i šef tamošnje tuirističke zajednice sklapao poslove s tvrtkama u svojem većinskom vlasništvu. Iz općinskog proračuna platio im je ukupno oko 250.000 kuna. Riječ je o tvrtkama Velkom, Kalničanka proizvodi i Consulting plus projekt te Kalničkoj poljoprivrednoj zadruzi čiji je Kešer suosnivač.

Povjerenstvo je također uputilo zahtjev Državnom odvjetništvu da pokrene postupak proglašenja svih ugovora ništetnima.