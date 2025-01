Ljudima poslana upozorenja: Los Angeles sprema se za nove požare, najavljeni jaki vjetrovi

Snažni i opasni vjetrovi koji će sljedeći tjedan puhati u području Los Angelesa mogli bi ponovno potaknuti razorne požare koji već gotovo dva tjedna haraju zapadnom obalom Sjedinjenih Država, objavili su u nedjelju meteorolozi. Nacionalna meteorološka služba (NWS) Los Angelesa predviđa da će olujni vjetrovi Santa Ane od ponedjeljka do utorka puhati u gradu brzinom i do 130 km/h što bi ponovno moglo potaknuti požare. Informacija je objavljena nakon što su vatrogasci izvijestili o tomu da dobro napreduju u nastojanjima da obuzdaju požar Eaton blizu Palisadesa s obzirom na to da su tijekom vikenda pale temperature, a vjetrovi oslabjeli.

Od izbijanja požara 7. siječnja u području Los Angelesa poginulo je najmanje 27 ljudi, pri čemu je u raznim gradskim četvrtima oštećeno ili je u potpunosti uništeno više od 12.000 objekata. Nekoliko se stanovnika još vodi pod nestalima. Trenutačno je obuzdano oko 73 posto požara Eaton blizu Pasadene, ali i 49 posto požara Palisades, koji je izbrisao luksuzne stambene četvrti na zapadnom rubu Los Angelesa, spalivši 96 četvornih kilometara, podaci su kalifornijskoga Odjela za šumarstvo i zaštitu od požara (Cal Fire).

Tisućama stanovnika dopušten je povratak kućama zahvaljujući poboljšanju vremenskih prilika tijekom vikenda, no svima u regiji upućen je nov poziv da budu vrlo oprezni u slučaju da budu primorani na ponovnu evakuaciju s obzirom na promjenjive vremenske okolnosti. Meteorološka služba opetovano je upozorila da bi vjetar koji raspiruje plamen mogao rezultirati novim požarima izazvanim zaostalim iskrama. Gašenje požara iz zraka onemogućuju snažni vjetrovi, a širenju postojećih i novih požara pogoduje i vrlo suha vegetacija.

>>FOTO Los Angeles u rozom: Evo što vatrogasci koriste kako bi usporili ogroman požar>>