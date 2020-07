Ljubičić Dodigu u SMS-u: Napravi to da me ne maltretiraju pokrovitelji

- Slobodan Ljubičić me je nazvao i rekao da ima rješenje za moj problem. Rekao mi je dođem do njega i kada sam došao, predstavio mi je Tihanu Colić. Mi smo radili novi plan poslovanja i trebali su nam stručni ljudi, a ona je bila diplomirani inženjer brodogradnje i imala je iskustvo s marketingom.

Mi u Plinari tada nismo imali čovjeka s takvim kvalifikacijama. Nakon toga procedura je bila uobičajena. Zamolio sam je da mi pošalje životopis, koji sam proslijedio u kadrovsku i rekao im da dalje naprave sve što treba po zakonu. Za njezinim zapošljavanjem bilo je potrebe - kazao je Ante Dodig koji je jučer svjedočio na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu u nastavku suđenja za aferu Agram.

Kada je afera počela, on je bio optužen zajedno s Milanom Bandićem i ostalim optuženicima, no u listopadu 2018., na pripremnom ročištu je priznao krivnju te se nagodio s USKOK-om. Tužiteljstvo ga je teretilo da je na nagovor Slobodana Ljubičića i Petra Pripuza nezakonito zaposlio Tihanu Colić na mjesto zamjenice direktora Gradske plinare Zagreb.

Ona je poslije bila i članica Uprave, a kada je Dodig uhićen u sklopu afere Agram te je dao ostavku, postala je i direktorica Gradske plinare Zagreb. Dodig je temeljem nagodbe s USKOK-om bio osuđen na uvjetnu kaznu od šest mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine, pa je nastavku suđenja, na kojem se jučer od optuženika pojavio samo Željko Horvat, od optuženika postao svjedok.

Foto: Josip Regović/Pixsell

Da bi se Tihana Colić zaposlila trebalo je izmijeniti postojeće pravilnike i napraviti novu sistematizaciju radnih mjesta, no Dodig je naveo da to nije bilo neuobičajeno te da su se za vrijeme njegovog mandata, koji je trajao 11 mjeseci, četiri puta mijenjali postojeći pravilnici. Kada ga je Anto Nobilo, odvjetnik Petra Pripuza pitao je li imao saznanja da su Ljubičić i Tihana Colić od ranije bili u poslovnom odnosu, Dodig je odgovorio:

- Na žalost nisam. To sam naknadno saznao, a da sam znao za to ranije, vjerojatno bi sebe poštedio svih ovih neugodnosti i kaznenog progona. Do svega ovog onda ne bi došlo i ja ne bih imao ove probleme koje sada imam.

Odgovarajući dalje na pitanja, Dodig je kazao i da nije znao da je Ljubičić oko zapošljavanja Tihane Colić pričao s Pripuzom, a kada ga je Sven Mišković, zamjenik ravnateljice USKOK-a pitao je li ga netko tražio da zaposli Tihanu Colić, Dodig je dao pomalo pitijski odgovor.

- Ne, nije se to od mene tražilo. Ja sam tražio visoko kvalificiranu osobu za taj posao, a Ljubičić mi je preporučio Tihanu Colić. A kada vam predsjednik uprave nekoga preporuči, o vašem dojmu ovisi hoćete li vi to shvatiti kao preporuku ili nalog.

- I kako ste vi to shvatili? - zanimalo je sutkinju Rahelu Valentić.

- Kao nalog - odgovorio je Dodig.

Upitan pak je li netko na Ljubičića radio pritisak da se Tihana Colić zaposli, Dodig je kazao da se ne sjeća. Kod tih navoda je ostao i kada mu je predočena SMS poruka koju mu je poslao Ljubičić, a koja je pretragom nađena u Dodigovu mobitelu.

- Zovi Tihanu i potpiši da me više ne zivkaju - pisao je Ljubičić Dodigu.

- Ja se te poruke ne sjećam - kazao je Dodig.

Što se pak tiče poruke koju je on poslao Ivanu Toliću, također optuženiku u ovom postupku, koji je trebao potpisati suglasnost za zapošljavanje Tihane Colić, a u kojoj se navodilo:"Imaš dopis za potpisati za Colić, gradonačelnik zna" , Dodig je ponudio zanimljivo objašnjenje.

Kazao je da se pozvao na autoritet gradonačelnika, kako bi pogurao potpisivanje, jer su se papiri, kako je rekao, znali pogubiti u administraciji zagrebačkog Holdinga.

Objašnjena je imao i za druge poruke koje mu je Ljubičić slao. Radi se o tri poruke poslane isti dan. U jednoj se navodilo: "Mijenjaj papire za Colić da bude zamjena ili može umjesto tebe. Biraj", u drugoj "J... gazdu, napravi što traže", dok je u trećoj pisalo: "Ajde ne z... napravi to da me ne maltretiraju pokrovitelji."

Upitan da pojasni sadržaj tih poruka, Dodig je kazao da ih je on shvatio kao zezanciju, dok je na upit o tome tko su pokrovitelji, kazao da ne zna što bi to trebalo značiti ni tko su pokrovitelji.

Tihana Colić, koja se u već nekoliko navrata nije pojavila na sudu, nije došla ni jučer jer mora čuvati trudnoću, pa je odlučeno da će se njezin iskaz pročitati. Osim Dodiga saslušane su i Dubravka Vidić i Vesna Bradač, a suđenje se nastavlja u rujnu.