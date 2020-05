Zapošljavali ih bez da su im provjeravali diplome

Ako ste htjeli raditi u Ustanovi za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba za to vam nije bila potrebna diploma o završenoj stručnoj spremi, već samo koeficijent koji se usklađivao s pravilnicima ili kolektivnim ugovorom.

A odgovara li vaša stručna sprema koeficijentu koji je naveden u popratnim papirima, nitko nije provjeravao. Ili to barem nije radio do ožujka 2014. No ponekad su se stvari možda ipak provjeravale jer kako bi u protivnom čelni čovjek zadužen za zapošljavanje znao da netko ne zadovoljava uvjete, odnosno da nema potrebnu diplomu, zbog čega tu osobu nije zaposlio?

Navedeno proizlazi iz pomalo konfuznog svjedočenja Željke Šurbek Deduš, koja je jučer sjela na klupu za svjedoke u nastavku suđenja Milanu Bandiću i ostalima optuženima u aferi Agram.

Svjedokinja je iskazivala o nezakonitim zapošljavanjima Dijane Mohović, Vice Gulama i Stjepana Benka, a kako je kazala za ni jedno od njih nije provjeravala dostavljene podatke, odnosno odgovara li njihova stručna sprema navedenim koeficijentima.

- Mi smo dobivali popratnu dokumentaciju u kojoj se navodilo ime i prezime radnika, godina rođenja, je li primljen na određeno ili neodređeno, na koje je radno mjesto primljen. Preslike svjedodžbe ili diplome nije bilo, no navodilo se ima li srednju, višu ili visoku stručnu spremu.

Posao moje službe je bio da provjeri dokumente po sistematizaciji radnih mjesta i koeficijentima. Podaci o nečijoj stručnoj spremi proizlazili su iz dokumenata o zapošljavanju. Moj je posao bio da provjerim zadovoljava li netko uvjete - kazala je svjedokinja, koja baš nije znala pojasniti kako se može provjeriti zadovoljava li ili ne zadovoljava netko uvjete ako nema preslike diplome te osobe.

Kao i svi u sudnici, zbog epidemioloških mjera, morala je nositi masku, pa je se na momente baš i nije razgovijetno čulo. Inače, epidemiološke mjere u velikoj mjeri otežavaju održavanje suđenja na zagrebačkom Županijskom sudu, koji je znatno oštećen u potresu, zbog čega se trenutačno rasprave odvijaju na više lokacija.

I to uglavnom bez nazočnosti optuženika, kako što je bio slučaj u nastavku suđenja za aferu Agram, kada se nitko od optuženika nije pojavio u sudnici.

Prema zakonu, oni ni ne moraju nazočiti raspravi ako znaju za njezino održavanje. No zbog ovakvog načina održavanja rasprava potiho se bune i odvjetnici, koji kažu da im je rad otežan zbog poštivanja socijalne distance.