Liječnik htio zamagliti dokaze: Tri mjeseca trajalo vještačenje

Virovitičko-podravski liječnik osumnjičen je da je podmetnuo vlastite uzorke krvi i urina za analizu na alkohol, a kako bi spasio pijanog brata koji je nekoliko sati ranije izazvao prometnu nesreću u Slatini. Doznajemo kako je riječ o visokopozicioniranoj osobi u Zavodu koja bi već danas mogla biti smijenjena. Nevjerojatna priča, nalik hollywoodskom scenariju, odigrala se 30. ožujka, a PU virovitičko-podravska u četvrtak je dovršila kriminalističko istraživanje.

Već je pala noć kada je 36-godišnji liječnik iz Slatine, u tom trenutku izvan službe, ušetao na svoje radno mjesto, u službene prostorije Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije. Nije došao sam, društvo mu je pravio dvije godine mlađi brat, a imali su skovan nevjerojatan plan. Trebali su, kako se sumnja, zataškati da je mlađi brat vozio pijan.

Sve je počelo, pak, nekoliko sati ranije, kada je 34-godišnjak, kako neslužbeno doznajemo, oko 18.20 automobilom prebrzo uletio u kružni tok u Ulici Vladimira Nazora. Sletio je s kolnika, nagazio vozilom travu, preletio kružni tok i udario u rasvjetni stup. Tek se tada zaustavio. Srećom, nije ozlijeđen, ni on, niti dvoje putnika koje je bilo u istom u vozilu.

Kada je policija stigla na očevid, "napirio" je, neslužbeno doznajemo, više od 1,5 promila alkohola. Zakon, pak, nalaže i analizu krvi i urina, kako bi se preciznije odredila količina alkohola u organizmu. Vozaču je izvađena krv, a predao je i bočicu urina, po nalogu Općinskog državnog odvjetništva u Virovitici.

No, tu u priču "upada" brat liječnik.

- Poradi otežavanja dokazivanja pred sudom, osumnjičenik je iskoristio svoj položaj liječnika i bez znanja drugog medicinskog osoblja, koje se tada nalazilo u službenim prostorijama, podmetnuo svoje biološke uzorke krvi i urina – pripoćio je Josip Štajdohar, glasnogovornik PU virovitičko-podravske, što je utvrđeno kriminalističkim istraživanjem.

Policija nije otkrila tko je liječniku izvadio krv, no s obzirom da navode kako je to učinio "bez znanja drugog liječničkog osoblja", za pretpostaviti je da nije imao pomagača, već je to odradio sam.

Kako doznajemo, liječnik je uzeo bočice s krvi i urinom svoga brata te ih zamijenio bočicama s vlastitom krvi i urinom. Medicinsko je osoblje te uzorke, ništa ne sluteći, zatim zapakiralo i poslalo na vještačenje u Zagreb, u Centar Ivan Vučetić.

Da nešto ne štima, postalo je jasno kada su rezultati analize stigli iz Zagreba. Policija nam nije htjela odgovoriti na pitanje je li u tim nalazima pisalo "nula promila", ili možda neka manja količina alkohola. Kako bilo, uslijedilo je novo vještačenje, a kriminalističko se istraživanje provodilo, otkrivamo, posljednja dva-tri mjeseca.

- Liječniku slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela sprječavanja dokazivanja – zaključuje glasnogovornik Štajdohar.

U Zavodu za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije jučer nisu imali komentara na ovaj slučaj.

- Ravnateljica je na godišnjem odmoru, a samo ona smije davati informacije medijima. Već smo ju pokušali kontaktirali na mobitel, nedostupna je – odgovorili su nam u sjedištu županijskog ZHM-a, u Virovitici. Prema kaznenom zakonu, liječniku prijeti čak i zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina.

Niti liječnik niti brat nisu od ranije poznati policiji.