Liječnici upozorili: Osobe koje su imale anafilaktičku reakciju moraju se cijepiti u bolnici

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 2535 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrla je 31 osoba, izvijestio je u subotu Nacionalni stožer civilne zaštite. Provedeno je 9184 testiranja u isto vrijeme. To je nešto više novozaraženih u odnosu na petak kada je u Hrvatskoj bilo potvrđeno 2529 novih slučajeva, no umrlih od posljedica COVID-a je manje – u petak ih je bilo 46. Stožer je objavio i kako je, zaključno s 23. travnjem, utrošena 770.221 doza cjepiva, a cijepljene su 611.792 osobe. Prvom dozom cijepljeno je 450.976 osoba, a drugom 158.429.

U Zagrebu samo putem CEZIH-a

U Stožeru kazuju kako je prošla prekretnica u provedbi cijepljenja koje će se sada provoditi na razini od 20.000 novocijepljenih u danu čime bi se do ljeta dostigao cilj od preko 50% cijepljenih u Hrvatskoj. Cjepiva sada ima dovoljno, a bit će i ubuduće, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš. Tako se danas bez gužve i bez čekanja odvijalo cijepljenje i u svih devet gradova na području Zagrebačke županije, gdje se na posebno organiziranim punktovima Pfizerovim cjepivom planiralo procijepiti oko 7700 stanovnika, izvijestili su iz te županije. Od toga 4500 stanovnika prima drugu dozu cjepiva.

– Danas ćemo imati oko 90% procijepljene populacije starije od 65 godina i osoba s kroničnim bolestima – rekao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić prilikom obilaska punktova u Zaprešiću i Velikoj Gorici.

Kožić nije zadovoljan procijepljenošću populacije svoje županije od svega 18,61%. No, obećano je da će u tu županiju do kraja lipnja stići još oko 160 tisuća doza cjepiva pa bi se broj procijepljenih mogao povećati na više od polovice.

Pri masovnom cijepljenju proteklih tjedana uočeni su problemi s državnom platformom Cijepi.se s koje je u vrijeme testnog rada navodno izbrisano oko 4000 prijavljenih građana. Otkriveno je i da je Ministarstvo zdravstva razvoj te platforme napravljene u sustavu WordPress platilo oko 4,5 milijuna kuna splitskoj tvrtki Cuspis zbog čega je saborska oporba pokrenula postupak opoziva ministra zdravstva. No u Ministarstvu zdravstva kažu da je riječ o samo 200 građana prijavljenih u testnoj fazi za koju nisu upareni svi podaci koji su nužni kako bi se mogli pozvati na cijepljenje pa je u tijeku promptno rješavanje problema. Napominju kako je dosad u sustav Cijepi.se prijavljeno gotovo 160.000 građana.

No on se u Zagrebu gdje su se prijavile tisuće građana ipak ne koristi. Zvonimir Šoštar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” za Večernji list rekao je da se za naručivanje sada koristi samo sustav CEZIH-a, odnosno naručuju se samo oni građani koji su se prijavili preko liječnika obiteljske medicine.

Nove doze stižu u svibnju

– Koristimo program Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava RH (CEZIH). Liječnici obiteljske medicine pacijente upisuju u virtualnu čekaonicu, a mi ih naručujemo na cijepljenje. Ako platforma Cijepi.se profunkcionira, onda ćemo ih povlačiti i preko nje. To se zasad pokazalo najučinkovitijim jer je potrebno samo 15 sekundi kako bi se pacijent naručio – navodi Šoštar te dodaje da je u Zagrebu još u tijeku druga faza, odnosno cijepljenje starijih od 65 i kroničnih bolesnika. S trećom fazom, odnosno cijepljenjem opće populacije Zagreba, trebalo bi se početi idući tjedan, kazao je ravnatelj NZJZ-a.

– Nove doze stići će nam prvi tjedan u svibnju, stoga ćemo početkom idućeg tjedna održati koordinaciju kako bismo pripremili sustav da se cijepi i do 10.000 građana dnevno – iznosi Šoštar.

Liječnici upozoravaju kako bi se osobe kojima je u zdravstvenom kartonu zabilježena anafilaksija odnosno imale su anafilaktičku reakciju na neki lijek, ubod kukca ili na hranu i zbog toga su bile prethodno hospitalizirane ili obrađivane, trebale cijepiti u bolnici, gdje postoji mogućnost maksimalne reakcije u slučaju anafilaktičkog šoka. U Zagrebu postoje ambulante odnosno dnevne bolnice za cijepljenje kritičnih pacijenata pod nadzorom u Bolnici za plućne bolesti u Rockefellerovoj i u KBC-u Zagreb. Ondje liječnici obiteljske medicine uz uputnicu šalju na cijepljenje svoje pacijente koji su u životu doživjeli anafilaktički šok.

No teža reakcija na cjepivo, neki lijek, hranu ili ubod kukca može se prvi put pojaviti u bilo kojem trenutku. Na jednom zagrebačkom punktu tako je nedavno zabilježen slučaj da je liječnik uspješno reanimirao pacijenta koji je nakon cijepljenja pao u anafilaktički šok.

– Reakcija se može javiti u vrlo kratkom vremenu, 15 do 30 minuta nakon cijepljenja, a moguća je i četiri do pet sati kasnije. Može biti i fatalna. Neki su pacijenti vraćeni s cjepnog punkta jer su imali povijest teških reakcija na lijekove, a to nije bilo zabilježeno u njihovu zdravstvenom kartonu. Na cjepnom punktu imamo ljude čiju anamnezu ne poznamo, ali sve je spremno za reanimaciju i računamo na mogući rizik. Međutim, ako imate anamnestički podatak, pacijenta treba poslati u bolnicu – objasnila je obiteljska liječnica dr. Meri Margreitner.