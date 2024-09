Liječnici u strahu pred superbakterijama: 'Ovo neće utjecati samo na Gazu, cijeli svijet će platiti cijenu'

Nakon 11 mjeseci izraelskog bombardiranja, Gaza je postala plodno tlo za širenje superbakterija imunih na standardne antibiotike. Stručnjaci strahuju da bismo se mogli naći pred jednom od najvećih javnozdravstvenih kriza ikada kada preljev pacijenata iz bolnica u Gazi i drugim ratnim zonama stigne do susjednih zemalja i pridoda rastućem problemu antimikrobne rezistencije (AMR). "Ako već nije, za tren će biti u Europi, SAD-u, na istoku i na jugu. Bit će posvuda" upozorila je Hanan Balkhy, regionalna direktorica Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za istočno Sredozemlje koja se nedavno vratila iz posjeta Gazi.

Otkriće penicilina 1928. godine promijenilo je medicinu i dalo čovječanstvu način da se nosi s raznim bakterijskim infekcijama, no prečesta upotreba ovih lijekova uparena s kolapsom u otkrivanju novih antibiotika omogućila je bakterijama da ulove korak sa znanošću i postanu otporne, objašnjava Politico. U najgorem slučaju, ovo bi nas moglo vratiti u doba prije penicilina, tvrde stručnjaci. Svjetski vođe sastaju se ovog mjeseca u New Yorku kako bi pronašli rješenje za problem AMR-a, no napredak je spor, a ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini značajno otežavaju situaciju.

Znanstvenici i dalje uče o tome kako rat pogoduje razvoju superbakterija. Identificirali su nekoliko ključnih faktora: ozbiljne rane, bliski kontakt s ljudskim i životinjskim fekalijama i češći kontakt s teškim metalima. Nova istraživanja pokazuju da, iako su teški metali toksični za bakterije, kontakt s njima pomaže patogenima da razviju nove vrste otpornosti. Antoine Abou Fayed, mikrobiolog s Američkog Sveučilišta u Beirutu, kazao je za Politico da bi teški metali poput olova i cinka iz bombi i uništenih zgrada mogli pogoršati problem AMR-a u Gazi.

Posljednji faktor je loša opremljenost bolnica u ratnim zonama. Liječnici nemaju pristup testovima, laboratorijima ili bazičnim lijekovima, a često ni ne mogu kontrolirati tijek bolesti pacijenata koji budu razmješteni bez najave, upozorava direktor programa medicinske pomoći za Palestinu, Sameer Sah. Antimikrobna rezistencija problem je i na ratištu u Ukrajini. Kijevski dužnosnik, Dmitro Skirhiko, naglasio je da je sve teže regulirati prodaju antibiotika.

Ako se pacijentu stanje ne poboljša nakon što počne piti antibiotik, liječnici ga prebace na neki drugi. Taj bi se proces inače strogo kontrolirao, no to u ratnim vremenima nije uvijek moguće, objasnio je predstavnik WHO-a u Ukrajini Jarno Habičt. "Primarni zadatak liječnika je spasiti pacijentu život. Možda neće imati pet ili šest dana da čekaju rezultate iz laboratorija prije nego odluče koji je antibiotik najbolji" dodao je.

U Gazi pak nije preostao nijedan laboratorij, pa testiranje nije ni opcija, zbog čega je nemoguće izračunati širenje superbakterija na tom području, upozorava Abou Fayed. "Sve što se zna o AMR-u u raznim zonama govori nam da je samo pitanje vremena prije nego svijet plati visoku cijenu. Ljudi ne razumiju da ovo nije nešto što će utjecati samo na Gazu. Utjecat će na cijeli svijet, a prvo na Izrael" upozorio je. "Nema sumnje, ni najmanje, ni 0.001 posto, u činjenicu da je AMR već ovdje. Gaza će vjerojatno biti rodno mjesto brojnih superbakterija koje će se proširiti svijetom" zaključila je Balkhy.

