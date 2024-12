Lider studenata u Srbiji: Vlada prljavim metodama želi razbiti prosvjede

Politička kriza u Srbiji još nije na vrhuncu, ali već sada možemo ustvrditi kako su razbijeni brojni oklopi vlasti Aleksandra Vučića. Studentski bunt snažno je uzdrmao Vučićevu vlast čvrste ruke i apsolutne kontrole svih institucija i medijske promidžbe kojom je svoje ucijenjeno biračko tijelo držalo izvan realnosti. Studentsko veliko “ne” vlasti proširilo se cijelom Srbijom. Svi su fakulteti beogradskog sveučilišta u blokadi, kao i dobar dio fakulteta u Novom Sadu i Nišu, a u prosvjedu su i mnoge srednje škole poput užičke gimnazije.

Pavle Cicvarić, jedan od predvodnika studentskog bunta i student Fakulteta političkih znanosti u Beogradu, u razgovoru za Večernji list ističe studentske zahtjeve od kojih nema odstupanja. – Osnovni su zahtjevi to da se otkriju i da se privedu pravdi ljudi koji su odgovorni za tragediju u Novome Sadu, kao i to da se razotkriju identiteti batinaša koji su napadali i tukli studente – rekao je.

Naš sugovornik nam otkriva kako se vlast služi raznim prljavim metodama da ih razbije. – Upravo stiže vijest o ‘konstruktivnim razgovorima premijera i predstavnika studenata’. Želim naglasiti da se studentski prosvjedi i nastavljaju, jer zahtjevi nisu ispunjeni, a ovakve i slične podvale režima i lažnih predstavnika studenata smo očekivali – rekao je Pavle Cicvarić, koji nam otkriva i još neke bezuspješne pokušaje vlasti Aleksandra Vučića.

– Pokušali su nas diskreditirati kao strane plaćenike koje Zapad plaća, pa im to nije uspjelo. Onda su pokušavali diskreditirati studente koji su, među ostalim, bili u prošlosti politički aktivni, ali ne stranački i aktivni, kao i one koji su izlazili prethodnih godina na prosvjede u organizaciji studenata. Čini mi se da je to sadašnja situacija. Bojim se, s obzirom na to da na to da se na fakultetima radi preko plenuma, da vlast ne pošalje svoje ljude na plenum i da preko njega na legitiman i legalan način pokušaju sabotirati blokade. Mislim da se to neće dogoditi, zato što zaista postoji veliki žar među studentima i da se na ovome ide do kraja – rekao je.

Naš sugovornik ističe kako ovo nije samo borba studenata. – Ovo je bitka svih društvenih grupacija koje se žele boriti za iole normalan život, tako da mislim da je naš zadatak i kao građana, i kao studenata, i kao mladih ljudi, i kao srednjoškolaca, pozivati roditelje i ostale grupe da se uključe u ovu pobunu i da pomognu što je više moguće – smatra Cicvarić. Nikada Vučićev režim u ovih više od 12 godina nije bio u većoj defenzivi i nemoći pred jednom grupom ljudi kojima je dosta vlasti koja gazi sve pred sobom. Aleksandar Vučić cijeli se život pripremao za vlast i sigurno je neće olako pustiti. Gubitak vlasti za njega bi bio ravan katastrofi. Vučić je već samoinicijativno obećao da neće bježati kao Bashar al-Assad, koji je, doduše, isto govorio prije nego što je – pobjegao.

>>> VIDEO Prosvjedi u Srbiji