Laž je da je Zagreb među najzagađenijim gradovima na svijetu? 'Ta mjerna stanica nema mjerač'

Podaci švicarske stranice IQAir, prema kojima je kvaliteta zraka u Zagrebu već tjednima gora od one u Mumbaiju, Wuhanu i New Delhiju, nisu točni, tvrde stručnjaci.

- To je stranica koja se zapravo bavi proizvodnjom uređaja za čišćenje zraka pa im je u interesu prodati što više uređaja, a koriste se mjerne stanice, tri državne, a četvrta je neka anonimna, Tabacco Travno. Isto tako, ne možete naći ni nikakve podatke o uređaju koji koriste - pojasnila je profesorica s PMF-a Zvjezdana Bencetić Klaić za N1.

Baš ta četvrta mjerna postaja bilježi najveće onečišćenje – no mjerača nema, a prvi je glas da se tu nalazi – i za zaposlenike trgovine.

One službene pak pokazuju da je zrak najlošiji u Dugavama, a češća magla, blizina odlagališta otpada bi mogle utjecati na lošiju kvalitetu zraka na koju stanari godinama upozoravaju. Prema podacima iz Dugava po državnoj mreži, tamo ima najviše dana gdje je dozvoljena koncentracija prekoračena. Kroz godinu, prema propisima to može biti 35 puta, a u Dugava je do današnjeg dana bilo 41-42 dana.

