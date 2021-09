Lavina reakcija na sudsku odluku o H-alteru: Zabrana pisanja nije dopustiva

Pravu lavinu osuda danas je izazvala odluka zagrebačkog Općinskog građanskog suda koji je portalu H-alter odredio privremenu mjeru zabrane objavljivanja tekstova o Poliklinici za zaštitu djece i mladih i njezinoj, sada već bivšoj ravnateljici Gordani Buljan Flander. A povod za takvu odluku niz je tekstova kolegice Jelene Jindre, pod nazivom “Sustav za zaštitu ili za zlostavljanje djece”, u kojima problematizira rad Poliklinike i ravnateljice.

Moćnija od Bandića

– Hrvatsko pravosuđe posegnulo je za dosad neviđenom cenzurom “unaprijed”. Sudac Andrija Krivak potpisao je skandalozno rješenje i odlučio do daljnjega zabraniti H-alteru istraživati postupanje jedne javne ustanove i njezine ravnateljice. Takav presedan može biti poguban za slobodu medija u Hrvatskoj. Ovdje je riječ o opasnom pokušaju cenzure i nedopustivom ušutkavanju medija – poručili su Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske. Na spornu se sudsku odluku osvrnuo i premijer Andrej Plenković kazavši da ta odluka zabrinjava.

– Stav Vlade jest da sloboda govora, medija, mišljenja, pisanja, emitiranja ničim ne smije biti ugrožena. Odbacujem bilo kakve insinuacije da se u Hrvatskoj guši sloboda medija. Sloboda medija da, ali od jednog slučaja stvarati sliku da postoji problem slobode medija, to ne – rekao je Plenković, dok je gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio smjenu Upravnog vijeća Poliklinike, i to u najkraćem mogućem roku, te pokretanje nadzora u toj ustanovi.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 23.09.2021., Zagreb - Poliklinika za zastitu djece i mladih u Djordjicevoj ulici. Photo: Davorin Visnjic/PISELL

– Mi kao gradska vlast protivimo se ovakvoj praksi da bilo koje gradsko poduzeće na ovaj način traži zabranu medijskog kritičkog izvještavanja. Ako se nekog okleveta, postoje drugi načini, privatne tužbe. Ovo je presedan, to se nikad nije dogodilo. Ne znam da je ijedna gradska ustanova to prije tražila niti da je bilo ovakvih presuda. Ovo je poruka svim ustanovama, ne podržavamo ovakve stvari, protivimo se ovakvoj praksi – kazao je Tomašević dodajući da se prije nekoliko dana tražilo provođenje interne kontrole u Poliklinici kako bi se, na temelju medijskih napisa, razjasnile nepravilnosti u poslovanju.

– Uz stručni nadzor Ministarstva zdravstva, volio bih da se napravi i međunarodna stručna evaluacija te metode kako bi se ti prijepori stavili “ad acta” – rekao je Tomašević, referirajući se na spornu metodu “otuđenja od roditelja” o kojoj je Jindra pisala. A što o svemu kažu glavni urednik H-altera Toni Gabrić i novinarka Jelena Jindra? – Svi znamo da postoji članak Ustava u kojem je nedvosmisleno rečeno da je cenzura zabranjena. I ovo je sad zaobilaženje te ustavne odredbe kako bi se cenzura provela uz pomoć drugih zakonskih propisa. Možemo zamisliti da se kroz mala vrata, preko H-altera, uvodi jedan presedan prema kojem sud može zabraniti nekom velikom mediju da piše o Vladi. Jer, i Vlada i Poliklinika su tijela javne vlasti. To upućuje na to da se ovdje radi o nečem opasnom, a to je ukidanje novinarskih sloboda – ustvrdio je Gabrić. Je li ova sudska zabrana objavljivanja točno određenih tekstova, zapravo samo vrlo zoran pokazatelj da su Jindra i H-alter taknuli baš tamo gdje je trebalo, pitali smo ga.

– Bio bih sretniji da tu i takvu potvrdu nismo dobili jer takvi lakmus-papiri u slobodnom društvu nisu potrebni. Jelenini su tekstovi samo izraz nečega što je dosad bilo potisnuto u društvu, a što, nakon ovoga, više neće moći biti potisnuto – uzvratio je Gabrić, dok je Jindra ustvrdila da Buljan Flander moć koju ima zloupotrebljava i iskorištava nad nemoćnima, a to su, rekla je Jindra, svi roditelji koji nemaju društvenu, financijsku i političku moć te djeca koja su uvijek nemoćna.

– Akterica ovog slučaja je osoba koja je prije 20 godina bila jedna od mnogih psihologa u dječjoj bolnici u Klaićevoj. I onda je, uz zaštitu i pomoć gradonačelnika Milana Bandića, tijekom ovih 20 godina postala moćnijom i od samog Bandića. Ona je samo ogledalo hrvatskog društva u kojem su na vrhu institucija, a u ovom slučaju i u vrhu zaštite djece i mladih, ljudi koji prije svega gledaju svoje osobne interese i, zahvaljujući moći koju imaju, godinama surađuju s pravosuđem i policijom. A na drugim je novinarima da sad istraže s kojim sve posljedicama – poručila je Jindra.

Izloženi prozivanju, pritiscima

– Da sam znala da će to izazvati ovakve reakcije i smatrati se udarom na slobodu medija, pokušala bih naći neki drugi način, mada ne znam koji. Ili bih trpjela, kao što smo trpjeli mjesec i pol prije nego je zatražena neka sudska intervencija – rekla je za Hrvatski radio Buljan Flander. A Poliklinika se javnosti obratila priopćenjem da su stručnjaci Poliklinike izloženi prozivanju, napadima, pritiscima i prijetnjama, čime se otežava njihov rad pa im je jedino preostalo zaštiti se pravnim putem.

Gordana Buljan Flander večeras je u Dnevniku Nove TV dala neopozivu ostavku na mjesto ravnateljice Poliklinike.