Oglasila se Buljan Flander: Da sam znala da će to izazvati ovakve reakcije pokušala bih naći drugi način

Nakon sudske zabrane objavljivanja tekstova novinarke Jelene Jindre o ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba te najave gradonačelnika Tomislava Tomaševića o smjeni Upravnog vijeća te Poliklinike, izjavu za Hrvatski radio dala je i ravnateljica Poliklinike Gordana Buljan Flander.

Na pitanje kako komentira odluku gradonačelnika koji je najavio smjenu upravnog vijeća poliklinike nakon sudske odluke koju je ujedno nazvao presedanom, ravnateljica Poliklinike Gordana Buljan Flander je rekla:

- Ne komentiram to ni na kakav način. To je njegova odluka. Odluka je u njegovoj ingerenciji i ne bih u to ulazila. Da sam znala da će to izazvati ovakve reakcije i smatrat se udarom na slobodu medija, pokušala bih naći neki drugi način, mada ne znam koji, ili bih trpjela, kao što smo trpjeli mjesec i pol prije nego je zatražena neka sudska intervencija -.