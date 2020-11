Stožer zabranio kićenje drvca maskicama: 'Ne može, podsjećaju na donje rublje!'

COVID bor, odnosno inicijativa Gradskog muzeja Bjelovar, nije dobila zeleno svijetlo. Naime, kustosica muzeja Marijana Dragičević putem Facebooka pozvala je Bjelovarčane da muzeju doniraju maskice za lice kojima je trebalo biti okićeno jedno božićno drvce u gradu. COVID bor trebao je u punom sjaju zasjati 28. studenog, na dan otvorenja bjelovarskog adventa. No, Dragičević je ubrzo nakon toga javnost obavijestila da ne trebaju donositi maskice jer je kićenje COVID bora zabranio Stožer civilne zaštite.

Obrazloženje je lokalnom portalu Klikni.hr dala načelnica Stožera civilne zaštite Grada Bjelovara Valna Bastijančić Erjavec. – Bojimo se da bi se na taj način ljudima mogla poslati kriva poruka, da je maska ukras, a ne zaštitno sredstvo. U ovo vrijeme, kada su i protesti protiv rada Stožera, bilo bi dvolično da Stožer dopusti da se maskice vješaju po boru. Medicinskih maski sada ima, ali može ih nestati – kaže Bastijančić Erjavec.

Dodaje kako je, kao profesorica likovne kulture, spomenuti problem sagledala i s umjetničkog aspekta.

– Platnena ili medicinska maskica na boru, na što će podsjećati? Na donje rublje. Pa zar ćemo se izrugivati Božiću? To čak nije ni performans koji je u samoj svojoj srži ''pikanje'' društva. Mi bismo ovim ''pikali'' ljude, i one oboljele, i one koji rade s oboljelima i cijelog sustava u kojem je maska potrebna kao zaštita – kaže Bastijančić Erjavec.