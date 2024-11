Kurzu se ne piše dobro. Njegov bivši bliski suradnik Schmid dobio status 'krunskog svjedoka'

“Najveća noćna mora Sebastiana Kurza postaje stvarnost. Možeš priznati i ostati nekažnjen”, naziv je izvješća austrijskog dnevnog lista “Kleine Zeitung” u kojem navodi da je Thomas Schmid, bivši glavni tajnik u Ministarstvu financija Republike Austrije, šef konzorcija ÖBAG ii nekadašnji intimus bivšeg austrijskog kancelara, narodnjaka (ÖVP) Sebastiana Kurza napokon dobio status “krunskog svjedoka” i sada može odahnuti. Uz opasku, kako to ne vrijedi i za Kurza, kojem se dobro ne piše ako Schmidt ispriča sve pojedinosti njihove poslovne suradnje i dilova. A za pretpostaviti je da će to i učiniti kao “krunski svjedok” pravosuđa, kako bi spasio vlastitu kožu.

Kako izvještava Kleine Zeitung, ali i ostali domaći mediji, austrijsko Državno tužiteljstvu za borbu protiv gospodarskog kriminala i korupcije (WKStA) u četvrtak je objavilo da je Thomasu Schmidu dodijeljen status “krunskog svjedoka”, kojeg je osobno zatražio još 2022. godine, kada je izbila u javnost korupcijska afera Casino Austria AG (CASAG). Schmid je jedna je od najznačajnijih osoba u aferi, zbog koje je Kurz 2021. godine podnio ostavku na kancelarsku dužnost, pristala da svjedoči protiv svog tadašnjeg šefa i vrlo bliskog prijatelja.

Na sudu je Schmid tvrdio da su bivši kancelar i njegova Narodna stranka (ÖVP) bili umiješani u zloupotrebu novca iz državnog proračuna. Tim su novcem navodno kupovali anketiranje javnog mnijenja, kako bi se Kurz u “friziranim” anketama predstavio u pozitivnom i privlačnom svjetlu, austrijskim građanima.

Zloupotreba položaja, navodno je počela već 2016. kada je Kurz bio ministar vanjskih poslova i nastojao da postane kancelar. Kancelar je postao 2017. godine, kao 31-godišnjak. “Iz Ministarstva financija Kurza sam podržavao tako što sam koristio sredstva ministarstva za promociju stranke pod vodstvom Sebastiana Kurza”, rekao je Schmid istražiteljima, još prije dvije godine. Kurz je opovrgnuo sve Schmidove optužbe, istaknuvši kako govori neistinu, da bi sebe spasio od odgovornosti.

U međuvremenu se protiv Kurza vodi odvojena istraga vezana uz navode da je 2020. godine pred Istražnim odborom austrijskog parlamenta lažno svjedočio o svojoj ulozi u imenovanju Schmida za čelnika ÖBAG kompanije, koja upravlja vlasničkim udjelom austrijske države u bivšim državnim poduzećima. Suočen s teškim optužbama, Kurz je opovrgnuo da je bio neposredno uključen u Schmidovo imenovanje na poziciju čelnika ÖBAGA-a, za koju je dobivao godišnje 600.000 eura.

Schmid je 2021. podnio ostavku i počleo surađivati s istražnim organima. Ispitivan je dva tjedna, a potom predat nadležnom sudu. U nadi da će postići sporazumno priznanje krivice zatražio je status “zaštićenog svjedoka”. Prethodno je Schmid pokušao izbrisati SMS poruke koje je razmjenjivao s Kurzem. No, istražitelji su ipak uspjeli doći do oko 300.000 razmijenjenih poruka, ne samo na relaciji Schmid - Kurz nego i između više drugih osoba, uključujući one iz privatnog sektora.

Brojne poruke su objavljene u medijima, i mediji su ih ocijenili skandaloznim. U jednoj od njih je Schmid čak “iskazao ljubav” bivšem kancelaru i očito tada vrlo bliskom prijatelju. Nakon svega ne samo Austrijanci nego i dobri poznavatelji političkih (ne)prilika ostali su šokirani. Međutim to nije sve. Schmidt je također optužio Kurzovu Narodnu stranku (ÖVP) da je imala utjecaj na postavljanje čelništva u kompaniji CASINO Austria, po čemu je afera dobila ime CASAG.

Da se vratimo Thomasu Schmidu, ključnoj figuri, koja je donijela zaokret u austrijsko pravosuđe, koje statusom “krunskog svjedoka” želi raspetljati korupcijski čvor. Schmidt, koji je priznao da je i sam bio uključen u aferu i za to se pred istražiteljima pokajao, prvo mora prema odluci WKStA-a platiti novčanu kaznu od 60.000 eura, te djelomičnu financijsku odštetu od 200.000 eura. Tek nakon podmirenja tih potraživanja dobiti će status zaštićenog svjedoka i kazneni postupak protiv njega biti će obustavljen. Uz mogućnost kasnijeg kaznenog progona, stoji u izvješću Državnog tužiteljstva za borbu protiv gospodarskog kriminala i korupcije, koje su prenijeli mediji.

Ispitivanje Schmidta, koji je iznio teške optužbe na račun Kurza i više osoba iz Kurzove Narodne stranke (ÖVP), trajalo je mjesecima. Schmidt je navodno, kako pišu mediji koji imaju uvid u sudske izvore “razotkrio” istražiteljima sve pojedinosti vezane uz aktere te afere, nadajući da će dobiti traženi status i da će proći nekažnjeno ili će mu kazna biti znatno smanjena. Međutim, Državno tužiteljstvo ostavilo je vrlo elokventnog Schmida gotovo dvije godine da se “lagano paca” u neizvjesnosti. Sve do jučer.

Mediji navode da se je tek u ožujku ove godine javni tužitelj WKStA nakon dvije godine prvi put oglasio vezano uz Schmidov zahtjev da dobije status zaštićenog svjedoka. Vrhovno Državno tužiteljstvo u suradnji s austrijskim Ministarstvom pravosuđa su u srpnju, u dogovoru s Vijećem za upute, odobrili ovaj jučer objavljen projekt dodjele statusa “krunskog svjedoka”, napominje austrijska televizija ORF.

Uz obrazloženje da je Thomas Schmid ispunio sve uvjete da dobije traženi status, a to je da se je dobrovoljno obratio Državnom tužiteljstvu, pokajnički priznao svoj udio u kaznenom djelu i otkrio svoja saznanja i dokaze o ostalim činjenicama i akterima. WKStA tvrdi da je Schmidovo priznanje zlodjela “značajno doprinijelo sveobuhvatnoj istrazi u borbi protiv korupcije i gospodarskog kriminala”. Uz nadu da će i ostali osumnjičenici sada brzo progovoriti.

Status “krunskog svjedoka” u pravosuđu, mnogi odvjetnici i drugi pravni stručnjaci u Austriji dovode pod znak pitanja. Između ostalih, i odvjetnici osumnjičenih u korupcijskoj aferi. Zbog vjerodostojnosti izjava takvog svjedoka, koji je za svoj spas spreman sve učiniti.

Međutim protiv dodjele statusa zaštićenog svjedoka nema pravnog lijeka, što ide u Schmidovu korist, pojašnjavaju mediji. Uz poruku pravničke struke da će na kraju “o pitanju vjerodostojnosti Schmidovih izjava morati odlučivati sudovi”. Schmidov odvjetnik Roland Kier zadovoljan je odlukom WKStA, vezano uz njegovog klijenta. “Pravna država pokazala je da se ozbiljno bori protiv korupcije”, rekao je Kier.

Mediji ističu kako Kier i njegov klijent Schmid mogu zadovoljno “trljati ruke”, za razliku od bivšeg austrijskog konzervativnog kancelara Sebastiana Kurza, središnjica Narodne stranke (ÖVP) i na desetke osumnjičenih, koji zasigurno neće moći više mirno spavati nakon što je u četvrtak Thomas Schmid dobio status “zaštićenog svjedoka”.

Uz opasku kako je Kurz za davanje lažnih izjava pred Istražnim povjerenstvom austrijskog parlamenta za “aferu Ibiza” osuđen uvjetno na osam mjeseci zatvora u veljači ove godine, te da odluka nije još pravomoćna, jer je Kurzov odvjetnički tim uložio žalbu na prvostupanjsku odluku.

GALERIJA Gordan Jandroković u Mostaru: 'Predstavnici hrvatskog naroda ovdje će imati jednu sjajnu instituciju'