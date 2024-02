Sud u Beču presudio: Kurzu osam mjeseci uvjetno zbog lažnog svjedočenja

Danas se u Beču s velikom napetošću, uz ogromnu medijsku navalu do kasnih večernjih sati u povijesnoj dvorani Bečkog pokrajinskog suda, čekalo na presudu bivšem austrijskom konzervativnom (ÖVP) kancelaru Sebastianu Kurzu. Da li je ili nije lažno svjedočio pred parlamentarnim odborom? Nakon devetosatnog sudskog maratona odluka je pala, negdje kratko nakon 19 sati.Uz breaking vijest austrijskih medija: Bivši kancelar Kurz proglašen krivim u jednoj točki optužnice. Osuđen uvjetno na osam mjeseci zatvora. Presuda nije pravomoćna. Po drugim točkama optužnice Kurz je oslobođen krivnje, kao i tadašnji šef njegovog kabineta Bernhard Bonelli, koji je danas također osuđen, i to na uvjetnu zatvorsku kaznu od šest mjeseci - uz probni rok od tri godine.



Austrijsko Državno tužiteljstvo za gospodarski kriminal i korupciju (WKStA) je protiv Kurza i Bonellia podiglo optužnicu za davanje lažnih iskaza tijekom ispitivanja pred Istražnim odborom austrijskog Parlamenta po pitanju imenovanja čelništva državnog holdinga ÖBAG, koji upravlja najvećim državnim poduzećima poput Pošte, austrijskog naftnog diva OMV itd. Kurz je bio optužen da je “svjesno” i “namjerno” lagao parlamentarcima da nije imao utjecaj na izbor i postavljanje čelnika državnog holdinga ÖBAG-a Thomasa Schmida, nekadašnjeg glavnog tajnika saveznog Ministarstva financija, inače Kurzovog intimusa koji mu je, spašavajući vlastitu kožu od pravosudnih organa vlasti okrenuo leđa, kao ni na izbor članova Nadzornog odbora ÖBAG-a.



Kurz je parlamentarcima, a potom i na Sudu izjavio kako je njegova uloga u navedenom izboru Schmida za šefa ÖBAG-a bila bezznačajna i da je kao kancelar bio uključen “samo u smislu informiranosti”, te da sam o tom izboru nije odlučivao.

A to je bilo upravo to što mu Sud i sudsko vijeće na čelu sa sucem Michaelom Radaszticsom nije povjerovalo, već ga je večeras proglasilo krivim. Temeljem niza SMS-ova pikatnih sadržaja između Kurza i Schmida, koji je Tužiteljstvu podastro Schmidt, a koji, kako je Sud istaknuo, pokazuju kako su se vodili razgovori dogovori austrijskih moćnika.

Neki od domaćih medija pišu kako je “Sudski proces godine”, koji je počeo 18. listopada prošle godine, danas završio sudskom presudom iz koje je vidljivo da Kurz nije uspio uvjeriti državne “lovce” na korumpirane da nije lagao niti postavljao “svoje ljude” na važne javne i privatne dužnosti. Kako se ističe, ovo nije prvi put da Državno tužiteljstvo u Austriji pokreće postupak protiv saveznog austrijskog kancelara, ali je prvi put da je jedam kancelar kažnjen uvjetnom zatvorskom kaznom.

Do sada je je jedan od bivših austrijskih kancelara, i to socijaldemokrat Fred Sinowatz prema odluci Vrhovnog suda 1992. godine također bio kažnjen za lažno svjedočenje, ali visokom novčanom kaznom od tada 360.000 šilinga (26.162 eura). I to u sudskom procesu protiv austrijskog novinara Alfreda Worma, vezano uz izjavu o spornoj “smeđoj” ratnoj prošlosti tadašnjeg ÖVP-ovog predsjedničkog kandidata Kurta Waldheima, koju je Sinowatz kasnije, kada je to bilo objavljeno, poricao. Kurzov odvjetnik Otto Dietrich, koji je još u listopadu prošle godine na prvom danu suđenja zatražio za svog klijenta oslobađajuću presudu, najavio je danas žalbu na presudu Bečkog suda, kojim je Kurz proglašen krivim.

Na društvenim mrežama već su brojne prve reakcije na objavljenu sudsku odluku o kažnjavanju Kurza. Šefica austrijske liberalne stranke “Neos” Beate Meinl-Reisinger je današnju odluku komentirala kao ukazivanje na “respekt pred demokratskim institucijama”.Socijaldemokrat Kai Jan Krainer tvrdi da današnja presuda Kurzu nije kraj procesa nego “početak predstojećeg dugogodišnjeg suočavanja s činjenicama”. Na platformi “X” ima i onih koji vjeruju Kurzu da nije lagao i ne slažu se s donesenom sudskom odlukom.