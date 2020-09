Kurz najavio moguće pooštravanje mjera: Za sada samo preporuke i poziv na samoodgovornost

„Tresla se brda, rodio se miš“, naša je narodna poslovica koja dobro opisuje rezultat prvog sastanka Vijeća ministar Austrije nakon ljetne stanke, održanog danas u Beču, najavljenog kao sastanka dodatnog pooštravanja mjera zaštite protiv širenja koronavirusa.

Umjesto strožih mjera, obzirom da je i u Austriji posljednjih tjedana broj novozaraženih u znatnom porastu, a približava se i zahtjevna jesen i zima, umjesto očekivanih i najavljivanih strožih mjera, iz sjedišta austrijske vlade odaslana su samo preporuke stanovništvu. Preporuke Austrijancima za dolazeću jesen i zimu na konferenciji za novinare dala je tzv. „austrijska korona-četvorka“, kancelar Sebastian Kurz, potkancelar Werner Kogler, ministar zdravlja Rudolf Anschober i ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer. Ono što im je bilo zajedničko bio je poziv Austrijancima na „oprez i samoodgovornost“.

Što se tiče izrečenih preporuka one su se odnosile na tri područja: privatna slavlja, koja su u vrhu klastera zaraze, pa vlada preporuča da se broj gostiju na privatnim veselicama ograniči na maksimalno 25 osoba, nošenje maski u zatvorenim prostorima, i to ne samo onim propisanim nego svuda gdje građani sami osjete za tim potrebu da bi zaštitili sebe i druge, te treća poruka da se priredbe u zatvorenim prostorima za sada mogu i dalje održavati s maksimalno 5.000 osoba, uz poseban sigurnosni koncept, kao što su to sjajno i bez ijednog novog slučaja zaraze odradile nedavno Salzburške ljetne igre.

Kako je istaknuto od govornika velika je to motivacija i za ostale organizatore kulturnih i sportskih priredbi. Kurz je rekao kako su za sada dane samo preporuke austrijskim građanima i zaštita ovisi o njihovom razumu i samoodgovornosti, najavivši u jesen i zimu, moguće pooštravanje mjera, na regionalnoj i saveznoj razini, ako će epidemiološku situaciju biti teže kontrolirati. Ponovio je kako vidi „svjetlo na kraju korona-tunela“ i znatno „normalnije“ slijedeće ljeto. Potkancelar Kogler je rekao da je i nadalje vladino geslo „Toliko slobode koliko je moguće i toliko malo ograničenja koliko je nužno“. Kako bi slikoviti prikazao da je koronavirus svugdje s nama i oko nas upozorio je Austrijance da vode računa „ako se zajedno priljube jedni uz druge u jesen i zimi, da vode računa da se je uz njih priljubio i koronavirus“.

Ne baš ohrabrujuća poruka! Ministar zdravlja Anschober je odaslao tri kratke poruke Austrijancima: higijena, razmak i maske. Izrazio je zadovoljstvo da je linija koja pokazuje broj teških slučajeva u intenzivnoj njezi, unatoč troznamenkastom broju i rastu broja novozaraženih posljednjih tjedana ostala linearna i nije prešla u eksponencijalnu. Govoreći o klasterima zaraze, spomenuo je na prvom mjestu obiteljska slavlja, pa potom povratnike s odmora u inozemstvu, ponovno se posebno osvrnuvši na Hrvatsku, koja mu očito ne da mira.

Istakao je kako je prije pet tjedana bilo 9 povratnika u Austriju s odmora iz Hrvatske koji su bili pozitivno testirani na koronavirus, prije četiri tjedna ih je bilo 39, prije tri tjedna 389, prije dva tjedna čak 430, da bi, kako je napomenuo zadnji tjedan bilo njih samo 89 Covid-19 pozitivnih. Olakšanje za savjest, da je kako on sam kaže odluka o preporuci o (ne)putovanju u Hrvatsku, koju je Austrija cijelu u drugoj polovici kolovoza svrstala u rizične zemlje – „bila pravilna“. Ono što je također prema ministrovim riječima pridonijelo otkrivanju novozaraženih i lociranja zaraze je „testiranje kao nikada prije“.

Anschober je Austrijance pozvao da obzirom na dolazak jeseni i pretežito zadržavanje u zatvorenim prostorima izbjegavaju veće skupove odnosno mnogo ljudi u malom, zatvorenom prostoru te pregrijane prostorije jer one pogoduju širenju zaraze, a one u kojima borave da često provjetravaju. Ministar zdravlja je izvijestio i o aktualnim brojkama u srijedu prijepodne, dodavši da trenutačno u Austriji od koronavirusa boluje 3.415 osoba, uključujući 327 novozaraženih u protekla 24 sata.

„Meni osobno su brojke nešto previsoke, ali su daleko od dramatičnih, kao u proljeće“,ocijenio je Anschober. Ministar unutarnji poslova Nehammer je rekao kako je odlučeno da se dodatno pooštri kontrola osoba u propisanoj samoizolaciji i kako je do sada 343 prekršitelja prijavljeno zbog prijevremenog napuštanja karantene. A to stoji, kako je napomenuo, 1.450 eura u slučaju da je dotična osoba bila negativna na Covid-19, odnosno ista kazna od 1.450 eura plus krivična prijava u slučaju da je PCR test pokazao da je dotična osoba pozitivna. Istakao je kako su zdravstveni organi do sada u karantenu poslali 23.000 osoba.