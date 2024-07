FOTO Krvavi Trump prkosno diže šaku, a u pozadini vijori zastava: 'To je fotka koja dobiva izbore'

Nitko nije mogao ni zamisliti kako će Donalda Trumpa usred žestokog govora pred tisućama pristaša na predizbornom skupu iznenada prekinuti pucnjava. Odjeknuo je zvuk oružja, Trump se uhvatio za uho i pao na tlo, a agenti tajne službe su ga odmah okružili štiteći ga vlastitim tijelima. Dok su ga odvlačili s pozornice, Trump je prkosno podigao šaku u zrak, krvavog lica, dok se u pozadini vijorila američka zastava. Fotograf Evan Vucci uspio je 'uhvatiti' tu kaotičnu scenu, a njegova fotografija će sigurno ući u povijest.

Republican presidential candidate former President Donald Trump raises his fist as he is rushed off stage after an assassination attempt during a campaign rally in Butler, Pa. @apnews pic.twitter.com/VoAYqRC4QV