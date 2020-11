Kroz šumu sa 1,90 promila bježao policiji, a vozačka mu istekla prije tri godine

Nakon kraće jurnjave i potjere preko šumskih puteva prema naselju Markovići kraj Vižinade, tamošnja policija uspjela je zaustaviti i uhititi 36-godišnjaka. Događalo se to 20. studenog u 2.20. Policajci su ga pokušali zaustaviti kod naselja Ohnići, pri čemu su mu davali zvučne i svjetlosne signale.

No on se na njih nije obazirao već je počeo bježati Renault Cliom, koji je imao probne tablice i to kroz šumu sve do Markovića gdje je zaustavljen. Tada je ustanovljeno da je bježao jer je u krvi imao 1,90 promila, automobilu je istekla prometna, a kod sebe nije imao ni vozačku, koja mu je usput budi rečeno, istekla prije tri godine.

Nakon što ga je policija privela i prijavila zbog niza prometnih prekršaja, odveden je nadležnom sucu koji ga je kaznio s 8200 kuna te me je izrekao mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od četiri mjeseca.