Križić se zauzeo za prava nerođenih i poručio: Moderni svijet je duhovno bolestan!

Nepregledna kolona vjernika sudjelovala je u procesiji za slikom Čudotvorne Gospe Sinjske i svečanoj svetoj misi na blagdan Velike Gospe, koji je ove godine osobitio svečan jer je prvi otkako je sinjsko svetište Papa Franjo proglasio malom bazilikom. Mnogi od njih u Sinj su došli pješice, tradicionalno hodočasteći Gospi Sinjskoj, a nepregledna masa vjernika cijeli je alkarski grad pretvorila u veliku crkvu na otvorenom. Procesiju i svečanu svetu misu predvodio je splitsko-makarski nadbiskup mons. Zdenko Križić koji se u propovijedio zauzeo za prava nerođenih.

- Svi mi znamo koliko ima danas onih koji se na sve načine zalažu za ubojstva djece u majčinoj utrobi. To nazivaju slobodom i pravima žene da sama odlučuje o svom tijelu. Ističu kako bi sve to trebalo biti besplatno da bude lakše izvedivo i da bi to mogao činiti što veći broj žena. O pravima začetog djeteta kao da ne treba uopće govoriti... Hod za život mnogima podiže tlak, jer oni žele hod za smrt. Došlo se do toga da se borba za život želi prikazati kao nešto retrogradno i nakaradno. Kamo ide ova civilizacija? – zapitao se Križić i dodao kako su to zmajevi našeg vremena kao što su i droga, kriminal, prostitucija, alkohol, kocka koji vrebaju da proždru našu djecu i mlade.

- Moćnici ovoga svijeta to neće priznati, ali je svima vidljivo koliko je ovaj moderni svijet, koji se hvali svojim velikim znanstvenim postignućima, duhovno bolestan. Koliko u tom svijetu ima nepravde, izrabljivanja, nasilja, ratova, nemorala, licemjerja, laži, bezosjećaja za siromašne i gladne, za starije i bolesne; koliko utrke u naoružanju koje čovječanstvo vodi samouništenju; koliko pohlepe za novcem koji je postao mnogima glavno božanstvo i kojemu se danas toliki klanjaju! Kako mu je potrebno ozdravljenje! Zato upućujemo majci Mariji naše usrdne molitve da pomogne da se podigne pali svijet našega vremena, da poraste civilizacija ljubavi, pravednosti i solidarnosti. Alternativa ovome je uništenje i svršetak, koji neće učiniti Bog nego čovjek – poručio je mons. Križić vjernicima kojih je, po procjeni bilo oko 50.000. Do kraja dana očekuje se da će Sinj posjetiti 100.000 ljudi.

