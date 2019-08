Kritike nisu bile na račun Vlade, nego Kujundžića

Izvori bliski premijeru Andreju Plenkoviću i predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović jednodušno su se jučer trudili objasniti kako nema novih zahladnjenja između Pantovčaka i Banskih dvora. Iako je predsjednica u posljednjim intervjuima kritizirala Vladinu poreznu reformu, kao i to što Plenković u rekonstrukciji svoje Vlade nije smijenio i ministra zdravstva Milana Kujundžića, izvor iz HDZ-a blizak predsjednici uvjeravao nas je da odnosi “nikad nisu bili bolji”.

– Komunikacija između predsjednice i premijera redovita je i siguran sam da možemo očekivati stopostotnu podršku Vlade i HDZ-a njezinoj kandidaturi – kazao je taj dužnosnik.

Tvrdnja o “nikad boljoj komunikaciji” zvuči slabo uvjerljivo na dan kada je predsjednica u Kninu objavila kandidaturu za još jedan mandat na Pantovčaku iako je premijer samo dan prije iz Sinja uvjeravao kako to “neće biti sutra”. Ipak, i u Plenkovićevu najbližem krugu tvrde kako nesporazuma nema.

– Plenković se samo nadovezao na priopćenje koje je s Pantovčaka pušteno u lipnju, da će predsjednica kandidaturu objaviti nakon proslave Dana pobjede i činjenica je da kandidatura još nije formalno objavljena – objašnjavaju izvori bliski Plenkoviću. Jednakim žarom relativiziraju i predsjedničine kritike na račun rekonstrukcije Vlade i kritika porezne reforme.

Tumače kako je predsjednica u načelu pozdravila i jedan i drugi potez, a njezine kritike na račun ministra zdravstva tumače kao kritiku na račun Kujundžića, a ne Vlade. Plenkovićevi suradnici podsjećaju da je Kujundžić kao protukandidat na predsjedničkim izborima prije pet godina oštro kritizirao Kolindu Grabar-Kitarović, ali i da je nedavno pohvalno govorio o ideji njezina kandidata Miroslava Škore o proširenju predsjedničkih ovlasti. Iste razloge zategnutih odnosa između predsjednice i Milana Kujundžića navodi i HDZ-ovac blizak Kolindi Grabar-Kitarović, no on dodaje kako su na Pantovčaku sigurno svjesni da se i sam premijer do zadnjeg trena lomio oko Kujundžićeve smjene. Ističe i da je predsjednica, koja je i sama pacijentica, nezadovoljna stanjem u zdravstvu.

– Osim toga, ona je u izuzetno dobrom odnosu s medicinskim sestrama, to je grupacija koja je beskrajno voli i podržava. Od njih je dobila brojne pritužbe na stanje u zdravstvu i ona to ne može zanemariti – kaže naš izvor. A aktualnoj predsjednici podrška dolazi i iz krugova u HDZ-u koji nisu bliski Plenkoviću. Davor Ivo Stier tako je jučer kazao kako je uvjeren u njezinu pobjedu, a i drugi u toj stranci poručuju da predsjednica može očekivati jedinstvenu potporu HDZ-a.