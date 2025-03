Kripto kit profitirao gotovo 10 milijuna dolara u Bitcoinu – AI kripto agent MIND of Pepe može prepoznati slične prilike

Jedan kit uspješno je realizirao visoko-leveragiranu kratku poziciju na Bitcoinu, ostvarivši impresivnih 10 milijuna dolara profita – upravo takve prilike kripto AI agent MIND of Pepe ($MIND) može identificirati zahvaljujući svojim naprednim mogućnostima.

MIND of Pepe brzo se istaknuo kao jedan od najpopularnijih pretprodajnih projekata 2025. godine, prikupivši gotovo 7,5 milijuna dolara u ranoj fazi financiranja u nešto više od dva mjeseca.

Ovaj uspjeh u financiranju dolazi zahvaljujući razvoju njegove AI tehnologije za trgovanje kriptovalutama, koja može pomoći investitorima bez obzira na to raste li ili pada tržište.

Rani korisnici ove tehnologije mogu kupiti njegov izvorni token $MIND po cijeni od 0,0035518 dolara.

Međutim, s manje od 42 sata do sljedeće faze financiranja, kada će cijena rasti, vrijeme istječe za osiguravanje udjela u projektu po trenutnoj nižoj cijeni.



Uspješni $BTC, $MUBARAK i $TUT tradeovi

U nedjelju je jedan Bitcoin kit izazvao pažnju kripto zajednice nakon što je otvorio ogromnu kratku poziciju od 445 milijuna dolara na BTC trajnim ugovorima s 40x polugom – što mu je donijelo profit od 1,3 milijuna dolara u tom trenutku.

Prema podacima Hypurrscana, cijena likvidacije kita bila je iznad 85.592 dolara, što je potaknulo grupu trgovaca da pokušaju "uloviti" kita iz pozicije.

Kao odgovor, kit je dodao dodatnih 5 milijuna USDC-a kako bi pojačao svoju marginu i na kraju zatvorio poziciju samo dan prije FOMC sastanka. Kako je Bitcoin tijekom azijske trgovinske sesije u srijedu pao na 81.000 dolara, kit je izašao iz trgovine s gotovo 10 milijuna dolara profita.

Osim toga, ostvareni profit prebacio je u Ethereum ($ETH), kupivši više od 3.200 ETH za više od 6,1 milijun dolara, prema podacima Etherscana.

U međuvremenu, drugi trgovac pretvorio je 40.000 dolara u 1,28 milijuna dolara trgujući $MUBARAK, dok je 42.000 dolara pretvorio u 300.000 dolara trgujući $TUT.

Iako ovakve trgovine mogu donijeti nevjerojatne profite, često zahtijevaju neprekidno praćenje tržišta – nešto što prosječan investitor ne može raditi u istoj mjeri kao Bitcoin kit, koji je vjerojatno bio prikovan za ekrane 24 sata dnevno.

To se sada mijenja, jer umjetna inteligencija može preuzeti ulogu nadgledanja i analize tržišta – posebno AI agent osmišljen za praćenje trendova i pružanje korisnih uvida investitorima.

Upravo to je cilj MIND of Pepe tehnologije, koja će službeno biti lansirana nakon završetka pretprodaje.



MIND of Pepe – ultimativni saveznik investitora u trgovanju kriptovalutama

MIND of Pepe nije samo još jedan alat za kriptovalute; on je poput budnog asistenta za trgovanje koji neprestano upija i analizira nove informacije.

Pokretan naprednim AI-jem, pomaže vlasnicima $MIND tokena da prepoznaju profitabilne tržišne prilike – poput nedavnog $10 milijuna Bitcoin short tradea – prije nego što se dogode.

Njegova tajna leži u kolektivnoj analizi podataka: MIND of Pepe prikuplja uvide iz široke mreže investitora na platformama poput X-a. Praćenjem trendova i razgovora među trgovcima otkriva potencijalne prilike koje bi drugi mogli propustiti.

Nakon toga, MIND of Pepe pretvara te podatke u konkretne uvide. Njegova sposobnost samostalnog učenja omogućava mu stalno usavršavanje bez potrebe za ručnim ažuriranjem – što znači da kontinuirano poboljšava svoje strategije na temelju najnovijih tržišnih trendova.

Njegova autonomna funkcija angažmana omogućava mu i interakciju s ključnim influencerima, platformama i zajednicama, čime ostaje u tijeku s najnovijim razvojem događaja.

Još impresivnije, MIND of Pepe može direktno komunicirati s blockchainima i decentraliziranim aplikacijama – omogućujući mu pokretanje novih kriptovaluta inspiriranih aktualnim trendovima.

Ako tržište ne nudi jasne prilike, MIND of Pepe ih može generirati – potencijalno stvarajući projekte koji se poklapaju s aktualnim razgovorima i brzo privlače pažnju investitora.

S ovom moćnom kombinacijom analize podataka, prilagodljivog AI-ja i interakcije s blockchainom, MIND of Pepe postaje neizostavan alat za investitore koji žele ostati korak ispred tržišta.



Pregled tehnologije iza MIND of Pepe

MIND of Pepe otkriva mehanizme svoje AI tehnologije, prikazujući impresivne mogućnosti koje daju prednost vlasnicima $MIND tokena.

U svojoj srži, MIND of Pepe koristi AI pogonjen LLM-om – istu vrstu tehnologije koja pokreće napredne chatbotove, ali prilagođenu specifično za kriptovalute , memeove i tržišne trendove. Interakcija s MIND of Pepeom nalikuje razgovoru s iskusnim trgovcem koji je uvijek u toku s najnovijim zbivanjima.

Također uključuje Retrieval-Augmented Generation (RAG), sustav koji kombinira AI sposobnosti obrade jezika s pretraživanjem podataka u stvarnom vremenu. Ako Bitcoin iznenada doživi veliki pomak, RAG omogućuje MIND of Pepeu da odmah analizira što se događa i zašto – u realnom vremenu.

Kako bi uvijek bio u toku s tržištem, MIND of Pepe ima REST API integraciju koja mu omogućuje povezivanje s live podacima, osiguravajući kontinuirano praćenje ključnih metrika poput cijene, volumena trgovanja i promjena sentimenta.

S ovom snažnom tehnološkom osnovom, MIND of Pepe je spreman pružiti pravovremene uvide i pametnije prilike za trgovanje – a sve to ekskluzivno za vlasnike $MIND tokena.



Kako sudjelovati u pretprodaji MIND of Pepe i postati vlasnik $MIND tokena

Za sudjelovanje, posjetite službenu web stranicu MIND of Pepe, povežite svoj novčanik (poput Best Walleta) i kupite $MIND koristeći ETH, USDT ili bankovnu karticu.

Best Wallet, vodeći nekustodijalni multi-chain novčanik, uvrstio je MIND of Pepe u svoju rubriku "Nadolazeći tokeni" – ekskluzivan prostor za projekte s visokim potencijalom rasta.

S Best Walletom, vlasnici mogu jednostavno pregledati svoje $MIND tokene prije službenog datuma preuzimanja. Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Google Playu i Apple App Storeu.

Pridružite se zajednici MIND of Pepe na X-u i Telegramu za najnovije vijesti i ažuriranja.