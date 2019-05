Krijumčarenje jegulja: Dvojica priznala, kažnjeni s oko 100.000 kuna

Istina je da sam 6. veljače 2019. zatečen s mlađi europske jegulje. Bile su u koferima. Prije tog datuma, točnije 24. siječnja avionom sam prevezao tri kofera u kojima su bile jegulje. Nosio sam ih u Vijetnam. Cijeli taj posao, organizirao je meni nepoznati muškarac koji mi se predstavio kao Han. On mi je davao upute dok sam bio u Hrvatskoj. Nisam znao da su te jegulje zaštićena vrsta i za njih nisam imao nikakvu dokumentaciju. Ništa od svega toga nije mi bilo sumnjivo, jer sam graničnu kontrolu prvi put prešao bez ikakvih problema. U Hrvatsku sam došao isključivo radi transporta tih jegulja i to da bih zaradio novac. Dogovor je bio da u roku od mjesec dana u tri do četiri navrata prevezem robu. Za to bih dobio naknadu od 15.000 kuna za cjelokupni posao.

Troškove puta i smještaja mi je platio Han. No kako sam obavio samo dva transporta nisam dobio nikakvu naknadu. Sada mi je žao zbog svega toga i svjestan sam da je moje ponašanje bilo nedopustivo - kazao je u svojoj obrani Yeongjin Kim (38), državljanin Republike Koreje, kojeg je USKOK s još tri osobe optužio da su bili dio zločinačkog udruženja koje se bavilo krijumčarenjem zaštićenih životinjskih vrsta.

Kim je priznao počinjenje djela, te se odlučio nagoditi s USKOK-om, pa je jučer temeljem nagodbe na zagrebačkom Županijskom sudu uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina. Osim toga osuđen je i na sporednu novčanu kaznu od 50.000 kuna, a mora platiti i sudske troškove u iznosu od 10.000 kuna. Njegovim stopama krenuo je i njegov suoptuženik Myeonghak Shin (47), državljanin Kine koji je također priznao to za što ga se tereti te je uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od četiri godine. I on mora platiti sporednu novčanu kaznu od oko 50.000 kuna te sudske troškove u iznosu od 10.000 kuna. Njima dvojici je ukinut i pritvor u kojem su bili od uhićenja u travnju. Nagodbe su postignute na optuženom vijeću, gdje se trebalo raspravljati o pravomoćnosti optužnice protiv njih dvojice te Yongnan Hana (47), državljanina Kine i Hanwool Janga (36), državljanina Republike Koreje, koji su nedostupni.

U odnosu na Hana i Janga, optužno vijeće je USKOK-u vratilo optužnicu na doradu, jer sud smatra da se njih dvojicu treba ispitati, prije eventualne odluke o tome hoće li im se suditi u odsutnosti. Za njima su raspisne međunarodne tjeralice i europski uhidbeni nalog, a za Hana se zna da je u Hrvatsku ušao 14. siječnja preko zračne luke dr. Franjo Tuđman, dok je zemlju napustio 13. veljače preko graničnog prijelaza Stara Gradiška. S njim je tada u društvu bio i Jang, a obojica su bili putnici u taksiju.

Što se tiče optužbi protiv njih dvojice te Kima i Shina, USKOK tereti Hana da je bio na čelu zločinačkog udruženja, koje je od prosinca 2018. do veljače 2019. djelovalo na području Republike Koreje i RH. Prema optužnici, Han je okupio ostale te je ih je zadužio za brigu i skladištenje oko mlađi europske jegulje (Anguilla anguilla) tzv. staklače. Posao je organizirao s Jangom, dok su Kim i Shin bili kuriri, čiji je posao bio da jegulje ilegalno transportiraju iz RH u azijske zemlje, prije svega Vijetnam. Te jegulje su inače od 2010. proglašene strogo zaštićenom vrstom jer im prijeti izumiranje, a USKOK tvrdi da su optuženici znali da se radi o zaštićenoj vrsti. Jegulje su, prema optužnici, nabavljali od za sada nepoznatih osoba u Hrvatskoj, skladištili su ih i čuvali u jednom skladištu u Zagrebu, a Han se tereti da je nabavio ukupno 252.000 živih jedinki mlađi europske jegulje, teških ukupno 72 kilograma i vrijednih oko 450.000 eura.