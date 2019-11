Lažna uzbuna: Pilot slučajno aktivirao gumb koji signalizira otmicu zrakoplova

Nizozemska vojna policija poslana je na aerodrom u Amsterdamu gdje je u jednom zrakoplovu primjećena 'sumnjiva situacija'. Potvrdili su to i iz zračne luke Schiphol, ali i sama policija, a zbog izvanredne situacije prekinuto je i zasjedanje parlamenta.

Nakon što su su se putnici ukrcali, kapetan aviona je aktivirao gumb koji signalizira da je u tijeku otmica aviona, doznaje NOS News.

Prema najnovijim informacijama, putnici i posada su iskrcani iz aviona i svi su na sigurnom. Španjolska zrakoplovna tvrtka poručila je da se ipak radilo o lažnoj uzbuni.

- Na letu Amsterdam - Madrid danas poslijepodne greškom je aktivirano upozorenje koje pokreće protokole u slučaju otmica zrakoplova. Ništa se nije dogodilo, svi su putnici sigurni i zdravi te čekaju da uskoro polete. Duboko se ispričavamo - tvitali su iz tvrtke Air Europa.

BREAKING: Video shows a large emergency response at Schiphol Airport in Amsterdam. Unconfirmed reports of hijacking aboard plane. #Schiphol #Amsterdam pic.twitter.com/j2gkYC6LQt

- Kraljevska vojna policija Nizozemske (Marechaussee) trenutno istražuje situaciju u avionu na aerodromu Schiphol u Amsterdamu. Nastavit ćemo vas obaviještavati - poručili su ranije iz zračne luke Schiphol na Twitteru.

The Royal Netherlands Marechaussee is currently investigating a situation on board of a plane at Amsterdam Airport Schiphol. We keep you posted. https://t.co/AxwMZ7CZtT