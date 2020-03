Kovač: I dalje sam za sučeljavanje s Plenkovićem, ako treba napravit ćemo sve da u studiju nema koronavirusa

Mi smo otkazali današnje druženje u Pločama. Pratimo preporuke i odluke Nacionalnog stožera. Važno je poštivati hrvatske institucije u ovoj iznimnoj situaciji s epidemijom koronavirusa. Veći dio kampanje je odrađen, bili smo dosta na terenu. Danas čujem da je Plenković, iako je odgodio skupove, obilazi teren i druži se s ljudima unatoč odluci da više neće biti skupova. Pratimo preporuke Nacionalnog stožera i tu moramo biti vrlo razboriti, ne samo kao političari i kandidati, nego i kao građani ove zemlje i pokazati svojim primjerom da nam je najviše stalo do ljudi. Da se zalažemo za zdravlje svojih ljudi, a da nam nije na prvom mjestu naš probitak unutar stranke. Što se tiče glasovanja u nedjelju, mi se pripremamo za njega i očekujemo da će sve normalno izvršiti unutar stranke, ali naravno da je zdravlje naših sugrađana na prvom mjestu. A na pitanje o mogućnosti odgode izbora, čuli smo glavnog tajnika stranke. Mi obavljamo pripreme da izbori budu održani, no zdravlje naših ljudi na prvom je mjestu - kazao je danas u Saboru kandidat za predsjednika HDZ-a Miro Kovač kada su ga novinari pitali odustaje li i on od preostalih skupova i postoji li mogućnost odgode nedjeljnih unutarstranačkih izbora u HDZ-u.

Kada je u pitanju mogućnost sučeljavanja njega i Andreja Plenkovića, Kovač je kazao da o tome nema nikakvu informaciju iz Plenkovićeva stožera.

- Danas je četvrtak, izbori su za tri dana. Pristao sam na sučeljavanje na dvjema TV kućama. Spreman sam i dalje na sučeljavanje. Smatram da je to važno za hrvatsku javnost, a posebno članove HDZ-a. Ponudio sam članstvu da im budemo na raspolaganju, da se predstavimo sa svojim pogledima i vizijama o Hrvatskoj i HDZ-u. Spreman sam i sada na sučeljavanje na otvorenom. Ako treba napravit ćemo u studiju sve da nema koronavirusa ako se Plenković boji koronavirusa. Dogovorit ćemo se da napravimo sve što treba, imamo sva sredstva za dezinfekciju da napravimo sigurnu prostoriju bez koronavirusa, da kamermani i voditelji budu spremni, kao i mi. Ne trebamo se ni rukovati, možemo kurtoazno u rukavicama, ali neka bude debata, to je važno - reče Kovač koji se osvrnuo i na Vladine mjere koje se odnose na aktualnu situaciju s koronavirusom, pitanje treba li zatvoriti granice i otkazati nastava u cijeloj Hrvatskoj.

Kovač je rekao kako mu se čini da za sada Vlada postupa vrlo savjesno i na vrijeme. Pohvalio je posebno ministra zdravstva Vilija Beroša.

- Treba pratiti razvoj događaja, treba donijeti i daljnje mjere. Osobno smatram da treba zatvoriti granice prema Italiji i ne puštati ljude da brodovima dolaze u Hrvatsku. Ovo zaista jest izvanredna situacija i toga u Hrvatskoj moramo biti svjesni - kazao je Kovač.