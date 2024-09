Kopaju se rovovi, evakuiraju bolnice i zatvaraju kafići. BBC ušao u grad koji je glavni cilj Kremlja, atmosfera je sablasna

Kako se ruske invazijske snage približavaju Pokrovsku, Marija Hončarenko i njezine mačke konačno su odlučile napustiti grad u kojem je provela veći dio svog života. Nakon što je prvotno, poput mnogih drugih, inzistirala na ostanku, sada se priprema za odlazak, uz samo jedan mali ruksak i svoja dva mačića. "Srce mi stane kad čujem prasak", uplakana je kazala novinarskoj ekipi BBC-ja, držeći u rukama stari telefon s brojevima za hitne slučajeve.

Fronta je udaljena manje od osam kilometara od Pokrovska. Serhij Dobrjak, načelnik vojne uprave grada, kaže da Rusi ne samo da koriste balističke rakete i višecijevne raketne bacače, već sada napadaju Pokrovsk i vođenim bombama i topništvom, s obzirom na to da je grad sada unutar dometa tog oružja. "Pogledajte što su Rusi učinili. Radila sam ovdje 30 godina i sada moram ostaviti sve iza sebe", kaže Marija kroz plač dok joj volonteri pomažu da uđe u autobus za evakuaciju jer vlakovi više ne prometuju.

Pokrovsk je ključna prometna točka, a pad grada značio bi da će ruske snage presjeći jedan od glavnih opskrbnih puteva u regiji. To bi vjerojatno primoralo Ukrajinu na povlačenje iz Časiv Jara, a front bi se pomaknuo bliže Kramatorsku. Za Ukrajinu bi to praktički značilo gubitak gotovo cijele Donjecke regije, koju Kremlj pokušava osvojiti od početka invazije. Ukrajinska vojska priznaje da njihova ofenziva u ruskoj regiji Kursk nije uspjela prisiliti Moskvu da preusmjeri svoje trupe s istoka Ukrajine. Neki analitičari tvrde da je taj potez, koji je sigurno pomogao u podizanju morala među vojnicima, ostavio strateški opskrbni put ranjivim na ruske napade. U nedjelju je Rusija tvrdila da je preuzela kontrolu nad selom Novohrodivka, udaljen samo 10 kilometara od Pokrovska. Kijev izjavu još nije komentirao, no izvori su rekli BBC-ju da su se ukrajinske snage povukle s tog područja.

Prostor u autobusu za evakuaciju brzo se ispunjava. Žena s petogodišnjom kćeri uspinje se na vozilo. Ovo je njihova druga evakuacija. Prvi put su pobjegli 2022. godine kada su napustili pogranični grad nakon što je Rusija započela potpunu invaziju na Ukrajinu. Ovaj grad je očito Putinov glavni prioritet. Prema Serhiju Dobrjaku, omjer snaga u tom smjeru je 10 prema jedan u korist Rusije. Tijekom najnovijeg napada Rusija je pogodila transformator u Pokrovsku, ostavljajući polovicu grada bez struje. Napadi su također poremetili opskrbu vodom.

Grad se brzo prazni. Prije dva mjeseca ovdje je još živjelo 48.000 ljudi. Danas ih je polovica već napustila Pokrovsk. Živahno središte grada s trgovinama i supermarketima je sablasno tiho. Banke, supermarketi i većina kafića su zatvoreni. Bolnica je evakuirana. Za to vrijeme izvan grada bageri kopaju nove rovove na poljima, a general Oleksandr Sirski, vrhovni zapovjednik ukrajinskih snaga, kaže da je vojska uspjela zaustaviti rusko napredovanje prema Pokrovsku. Pukovnik Oleh Demjanenko, zapovjednik bataljuna 110. brigade, rekao je BBC-u da je fronta na sjevernom kraku ruskog napada na Pokrovsk zaista stabilizirana. Međutim, ruski napadi većinom su usmjereni na južni krak, gdje se nastavljaju teške borbe.

Jedno od područja na tom kraku koje Rusi pokušavaju zauzeti je Selidove, mali grad jugoistočno od Pokrovska. BBC je posjetio topničku poziciju 15. Brigade Nacionalne garde koja brani ovaj grad. Neumorni ruski napadi ne daju im predaha. "Pripremite se za akciju!" naređuje zapovjednik jedinice Dmitro nakon što primi koordinate novog cilja. Svi članovi posade požurili su do stare američke haubice M-101. Ova vrsta oružja korištena je još u Drugom svjetskom ratu, a sada ga Ukrajinci koriste kako bi zaustavili ruske napade.

Zapovjednik Dmitro kaže da njegova jedinica mora ispaljivati stotine metaka svaki dan kako bi zaustavili napade ruskih snaga. Kada zapovjedi "Vatra!", povlači konopac i pokreće eksploziju koja ispunjava prostor dimom. Borbe u njegovu sektoru su izuzetno intenzivne. Dmitro objašnjava da neprijatelj napada u skupinama od 15 do 60 ljudi te da oni ispaljuju do 200 metaka dnevno kako bi ih odbili. Ovo je velika promjena u odnosu na prošlu zimu, kada su veliki topovi većinu dana ostali nijemi. Ali što više puca, veći je rizik od protunapada. Stoga, nakon svake serije metaka odlaze u zaklon da bi čekali ruski protunapad. Kada čuju jak udarac u daljini, šute.

"Navođena bomba", promrmljao je jedan od vojnika. Tog oružja se najviše boje. Ima razoran učinak i topnici se od njega nemaju gdje sakriti. Dmitro izbjegava izričit odgovor na pitanje bi li bilo korisnije koristiti ukrajinske snage uključene u operaciju Kursk za obranu regije Donbas.

Fronta može neočekivano promijeniti smjer, često donoseći potpuna iznenađenja za ukrajinske snage. Prošlog mjeseca grupa od sedam vojnika 68. Brigade preuzela je smjenu na prednjem položaju u selu Komišivka, smještenom 15 kilometara zapadno od Selidove. Njihova misija bila je spriječiti ruske pokušaje proboja. No, sljedećeg dana ruske snage su ih opkolile. Srećom, zahvaljujući iznimnoj hrabrosti vozača i propustu ruskih vojnika uspjeli su se evakuirati tri dana kasnije.

Dok se u Pokrovsku evakuacijski autobus s Marijom Hončarenko približava svom odredištu, situacija je kritična. Zbog oštećenja mosta na izlazu iz grada uslijed ruskih napada moraju koristiti novu rutu. Dok autobus kreće, putnici mašu kroz prozore i brišu suze. Za Mariju ovo je putovanje ispunjeno strahom i neizvjesnošću. No, zna jedno – bit će sigurnije u novom domu nego ostati na frontu, zaključuje BBC..

