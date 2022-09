Konobarica dobila pozamašnu napojnicu, ali uznemirila ju je poruka na računu

Nepoznati muškarac ostavio je konobarici napojnicu od 1000 dolara, odnosno oko 6300 kuna, no to je nije oduševilo zbog poruke koju je dodao na račun.



Njegov račun iznosio je ukupno 128,89 dolara, no dodao je 1000 dolara napojnice uz poruku: "Lijepe bradavice, princezo. Nazovi me", navodi Daily Mail.

Ostavio joj je svoj broj, no ona ga je prekrila prije objave fotografije računa na Redditu. Mnogi korisnici poručili su joj da baci račun i prozvali takav potez uznemiravanjem. Bilo je i onih drukčijeg mišljenja kojima ovakva poruka ne bi toliko zasmetala.

"Koliko god ovo bilo jezivo, bila bih polaskana. Kompliment i dobra napojnica. Ipak ga ne bih nazvala", napisala je jedna korisnica, a još je nekoliko njih navelo kako im takva poruka ne bi smetala ako dolazi uz napojnicu od 1000 dolara.

>>Izvorni članak objavljen je 2021.