Konobar iz Dubrovnika oduševio Beograđanina: 'Naručio sam espresso s mlijekom, a onda je donio račun..'

Muškarac iz Beograda bio je u Dubrovniku gdje je ostao ugodno iznenađen potezom konobara pa je svoju priču odlučio podijeliti na hrvatskom dijelu Reddita pod nazivom "Srbin u Dubrovniku", piše Blic.rs. "Jučer sam došao iz Dubrovnika, proveo jedan dan. Generalan utisak je da su svi jako ljubazni, prodavačice, konobari, svi redom. Cijene su veće, je** ga to je ipak ekskluzivno mjesto, mada nisam naišao na čuvenu skupu kavu u Dubrovniku", započeo je Beograđanin svoje iskustvo na hrvatskom primorju.

Naručio je kavu u samom centru starog grada, na Stradunu. "Naručio sam espresso s mlijekom i još objašnjavam konobaru nešto, on me pita da stavi u veću šalicu, ja mu pričam itd... čuo je moj srpski/beogradski naglasak", nastavio je. A onda je uslijedilo ono ga je oduševilo. "Donio je račun, i kaže 'Evo s popustom malim', ja pogledam cijena - 2,8 eura. Je li on dao meni popust jer sam 'naš' ili je bio neki 'happy hour', nemam pojma. Ali. to je stvarno bilo prepovoljno za takvu lokaciju piti kavu", napisao je oduševljeni gost. Uz svoju priču, podijelio je i oduševljenje samim Dubrovnikom.

- Dubrovnik kao Dubrovnik, je nešto najnevjerojatnije, bio sam na zidinama, grad je prekrasan. Već sam se očekivao da bude lijep, ali Dubrovnik je zaista nešto posebno. Iznenadio sam se da ima i pravoslavna crkva Svetog Blagoveštenja u samom centru. Nitko mi nije razbio automobil, sve je bilo fenomenalno. Veliki pozdrav iz Beograda - zaključio je priču. Neki od korisnika pomislili su da je možda i konobar iz Srbije, a jedan korisnik Reddita objasnio je da je Beograđanin u Dubrovniku dobio "popust za domaće" jer i on uvijek dobije popust kad ode u Hrvatsku. Korisnici su napisali i da su "svi normalni ljudi dobrodošli kod drugih normalnih ljudi".

No, uz pozitivne reakcije na cijelu priču, bilo je i oni kojima nije jasno zašto Beograđanin ima potrebu napominjati da mu je automobil ostao čitav. "Simptomatično da svako malo dolazi ovakav post, zar stvarno kod vas postoji tako loše mišljenje o Hrvatskoj?", glasio je jedan komentar. "Vezano za to, baš mi bude bizarno kad neko iz Srbije dođe pitati treba li se brinuti turist u Hrvatskoj. Razumijem zabrinutost, ali brate šta nas pitate, pa gdje su svi ovi Srbi šta ih je puna Dalmacija svako ljeto?", bio je drugi komentar.

Broj radnika iz Srbije u Istri raste iz godine u godinu, a najviše njih dolazi iz Beograda. Tako i ove godine u restoranima i kafićima u Rovinju i okolnim primorskim mjestima uglavnom rade ljudi iz Srbije i Republike Srpske. “U restoranu u Puli nije radio nijedan Hrvat, a zaposlenih je bilo više od četrdeset. Samo su vlasnici lokala Hrvati, sve ostalo su ljudi iz Beograda, Leskovca, Niša, Novog Sada, Vrnjačke Banje…", rekao je Beograđanin za N1 koji je prije dolaska u Rovinj nekoliko godina proveo kao kuhar u Poreču.

