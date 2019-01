Komadina: Bernardić mora nositi listu za EU izbore, ja sam tu ponudu odbio

Prije četiri mjeseca potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina kazao je kako je spreman preuzeti vođenje stranke, bude li potrebe. Ali da za to treba mir, vrijeme i odgovornost unutar stranke. Danas otkriva kako to da je Davor Bernardić i dalje šef stranke, je li zadnji koji ga štiti i žali li što ga je i doveo na tu poziciju.

Rejting SDP-a i dalje stalno pada, što se čeka?

Povjerenje u bilo koje političke standardne opcije pada. A mi smo uz sve to imali i tranziciju u stranci, nove ljude, sustav, novog predsjednika, šumove u komunikaciji, radnje koje su nas i dovele do toga da nam rejting pada. Bilo je takvih rejtinga i prije, ali smo se uvijek vraćali i nadam se da ćemo se vratiti i sada, premda su generalno okolnosti teže nego tada. Prvo mjerenje su izbori za EU parlament, drugo prolazno vrijeme su predsjednički izbori, godinu iza toga i parlamentarni i do tada ima dovoljno vremena da se povuku adekvatni potezi, a stranka osnaži. Zato po meni nema potrebe, da baš svatko tko se nađe u Hrvatskoj formira svoju stranku. Mi smo otvorena stranka. Pitaju me zadnjih dana bi li bilo dobro da nam se vrati bivši predsjednik Ivo Josipović. Normalno da bi bilo dobro.

