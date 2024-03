Financijski izvještaji stranaka u 2023.: Nezavisni Jankovics, Lekaj Prljaskaj i Radin završili godinu s viškom

Sve političke stranke zastupljene u Hrvatskom saboru, njih 24, i nezavisni zastupnici, njih petero, pokazali su veliku financijsku disciplinu, na vrijeme su Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostavili izvješća o poslovanju u 2023. i time omogućili širokoj javnosti uvid u njih. Učinila je to i najmlađa saborska stranka, Hrvatsko bilo, koju zastupa Ante Prkačin, bivši zastupnik Domovinskog pokreta, a predsjednica joj je Nada Šikić, ministrica rada u Vladi Tihomira Oreškovića.

Ta je stranka u Registar političkih stranaka upisana 6. studenoga 2023., nije imala ni prihoda, ni rashoda, ni poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama iskazane podatke o imovini i obvezama.

Od 165 stranaka obvezu ispunila 121

Od 165 političkih stranaka, obveznica dostave godišnjeg financijskog izvještaja za 2023., to je do propisanog roka, 29. veljače, učinila 121, od čega 120 aktivnih i jedna brisana. Jesu li uz propisani rok, poštovale i druga pravila u sastavljanju izvještaja, nadzorom će utvrditi DIP.

Opsežan je to posao, jer DIP uz financijsko poslovanje i izvještaje stranka isto nadzire i za nezavisne zastupnike i nezavisne vijećnike, pa je za 2022. nadzirao čak 1241 subjekta. Među njima su bile 172 političke stranke, a DIP je utvrdio da ih je u propisanom roku izvještaje dostavilo 120, da je izvan roka to učinilo pet stranaka, da ih je osam poštovalo rok, ali im izvještaj nije bio cjelovit, da čak 29 stranaka nije uopće dostavilo izvještaj itd.

S manjkom poslovali Bilek i Kajtazi

Od petero nezavisnih saborskih zastupnika, troje ih je 2023. zaključilo s viškom prihoda: Robert Jankovics, Ermina Lekaj Prljaskaj i Furio Radin, s manjkom Vladimir Bilek i Veljko Kajtazi. Bilek, zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine, lani je od države uprihodio 54. 00 eura, a potrošio 58 tisuća eura, što znači da je ostvario manjak od 3.900 eura. Dobra je stvar da je u prijašnjem razdoblju imao višak, pa nadolazeće čeka u 'plusu' od 3 tisuće eura.

Veljko Kajtazi, zastupnik 12 nacionalnih manjina, lani je uprihodio 53.400 eura, a potrošio 56.400 eura, što čini razliku od tri tisuće eura. No, raniji višak omogućuje mu da izbornu godinu uđe s viškom od 2.600 eura. Osjetno komotniju poziciju ima zastupnik mađarske manjine Robert Jankovics, koji je 2023. zaključio s viškom od oko 10.300 eura, a uz onaj raniji, u izbornoj godini raspolože sa čak 35.000 eura.

Kao i Kajtazi i Jankovics je od države dobio 53.400 eura, no rashodi su mu bili manji, 43.100 eura. Zamjetno je da su i Bilek i Kajzati iskazali trošak za po jednog radnika od oko 19 tisuća eura, Jankovics to nije naveo. Iznos približan kolegama od države je dobio i Furio Radin, zastupnik talijanske manjine, koji je uz trošak od 51. 300 eura, prošlu godinu zaključio s viškom od 2.200 eura.

Od 999 nezavisnih vijećnika, izvještaj predalo 908

Lekaj Prljaskaj, kao pripadnica podzastupljenog spola, od države je dobila deset posto više od kolega, 58.700 eura, a potrošila 54.600 eura, pa je u plusu od 4.200 eura. No, problem joj je manjak iz prošlog razdoblja, pa će u slijedećem morati pokriti nedostajućih 2.800 eura.

Političkoj stranci koja DIP-u, ali i Državnom uredu za reviziju, ne dostavi u roku i na propisani način godišnji financijski izvještaj s prilozima, prijeti kazna od 1.327 do 13.272 eura, nezavisnom zastupniku ili vijećniku od 265 do 2654 eura. Prema preliminarnim podacima DIP-a, od 999 nezavisnih vijećnika koji imaju obvezu predati financijski izvještaj za 2023. to ih je učinilo 908.

Piše: Marija Udiljak