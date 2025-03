Kad sam tražila svoj novac natrag pitao me za što mi treba?! I još komentirao kako je nekima život lagodan

Što učiniti kada se nađete u situaciji da vas netko od rodbine ili prijatelja pita za posudbu novca? Koliko god s nekim bili u dobrim odnosima, razgovori o novcu nisu ugodni, a posebno ako netko nekome duguje određena svota. Bila ona zanemariva ili značajnija, posuđivanje i dugovanje često stvara neugodnosti u odnosima, a mnogima je teško odbiti apel za pomoć. Rasprava o problemu posuđivanja novca otvorila se na Redditu, nakon što je Hrvat podijelio svoje negativno iskustvo s članovima rodbine koji su se, osim što novac nisu vraćali na vrijeme, još i naljutili kada im je odbio posuditi novac.

"Godinama sam pomagao u svakom smislu njima i djeci, bilo novčano bilo u vezi škole, prijevoza vlastitim autom, raznih popravaka i slično. Nakon godina i godina što posuđujem novac odlučio sam reći dosta jer mislim da je realno pretjerano tražiti gotovo svaki mjesec novac od nekoga godinama u nazad", objašnjava u objavi i navodi da se vrijeme vraćanja posuđenog novca postepeno povećavalo. "Jedan dio te iste obitelji mi duguje već dugi niz godina i priča se godinama "bit će, dobiti ćeš, sve ću ja to vratiti, i tako godine prolaze. Nakon što sam prvi put odbio posuditi novac desilo se to da su se gospoda nadurila i sad ignoriraju u prolazu", navodi u tekstu uz pitanje hoće li on ispasti negativac u obitelji odluči li stati na kraj posuđivanju novca rodbini.

Jedna korisnica Reddita podijelila je svoje iskustvo zbog kojeg je zaključila da je naučila lekciju i da više nikome nikad ništa ne posuđuje: "Posudila sam novac "prijateljici" s posla. To mi je bio prvi posao. Bila sam naivna i glupa. Posudila sam joj novac jer joj je hitno trebao za majku koja je bolesna. Za tjedan dana ženska dolazi s NOVIM autom na posao. Tu sam skužila da me zaje.... Novac sam jedva dobila natrag tek nakon godinu i pol. Neprestano sam je molila da mi vrati i eto imala sreće pa mi je za čudo vratila sve. Iznos je bio tadašnjih 7.000 kn. Tad sam našla bolji posao, dala otkaz i nikad se više nisam čula s njom. Nikad više u životu ne posuđujem nikome ništa, lekcija naučena."

U komentarima su se oglasili mnogi drugi korisnici s uglavnom negativnim iskustvima. Zbog puke dobre volje i velikodušnosti morali su moliti ili čak prijetiti samo kako bi posuđeni novac dobili natrag. "Posudila sam jednom frendu 3000 kn, što mi je u tom periodu bilo full puno. Dogovorili se da će mi vraćati po 1000 kn u iduća 3 mjeseca. Kad sam nakon 2 mjeseca pitala da li mi može bar nešto vratit on me pitao za šta mi treba i koliko. Rekla sam da mi ne treba za ništa konkretno već samo želim svoje novce natrag, tada je komentirao nešto u smislu: kako je nekim ljudima život lagodan", napisala je zgrožena Hrvatica u komentaru. "Posudila sestrični tada 5 tisuća kuna - ženska radi u j**enoj firmi, muž joj direktor iste te firme - zajedno su im tada primanja bila cca 50k kuna - ja glupa, mlada, šta ću - dam im. Nikad kune nisam vidjela. Posudila bratu 2K eura - nikad centa nisam dobila. Prekrižila ih oboje iz života", priznala je druga.

Velik broj korisnika u komentarima opisuje situacije u kojima su ljudi kojima su posuđivali novac jednostavno nestali iz njihova života ili samo nikad više spomenuli činjenicu da duguju novce. Mnogi su se prisjetili i starih izreka koje nalažu da se novac nikada ne bi trebao posuđivati. "Stara je izreka da ako hoćeš da te neko izbjegava, posudi mu novac...", "ako želiš izgubiti prijatelja, posudi mu novac", napisali su u komentarima.