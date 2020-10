Božinović: Brzo ćemo krenuti s pojačanim testiranjem

Hrvatska je danas zabilježila najveći broj novooboljelih. Međutim, ona nije jedina. Brojne europske države suočene su s drastičnim rastom zaraženih s koronavirusom zbog čega su neke od njih uvele ili lockdown ili pao oblik istog. O tome što očekuje Hrvatsku, otkrio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Upitan nastoji li Hrvatska biti 'Švedska drugog vala', kazao je sljedeće: - Ne, nismo mi Švedska, mi smo Hrvatska. Bili smo Hrvatska i u provm valu i sada smo Hrvatska, a to znači da svakodnevno promišljamo koje su mjere najbolje za Hrvatsku. Mi ćemo vrlo brzo krenuti sa pojačanim testiranjem putem ovih antigenskih testova, gdje ćemo uspjeti testirati veći dio pučanstva. To će raditi HZJZ, a kasnije će vjerojatno preuzeti i drugi. To bi ubrzalo i testiranja, a pogotovo izolaciju onih koji su pozitivni.

- Također, imamo već danas informacije da je urodio plodom apel prema liječnicima obiteljske medicine. Tako da polako se taj sistem hvatanja kontakata vraća. Kancelarka Merkel je rekla da, u ovom trenutku, 75 posto kontakata Njemačka ne hvata. Mi smo isto izgubili ritam, ali nadamo se da ćemo sa tim nekim stvarima koje su i u nadležnosti Stožera uspjeti ono što nam je cilj, a to je prije svega zaštita života i zdravlja, ali i ekonomije. Ali i socijalne i psihološke slike u Hrvatskoj - naveo je u Direktu.

Istaknuo je kako im je glavni cilj sačuvati zdravstveni sustav i dostupnost bolnica, te da im je važno da se i druge medicinske usluge pružaju pacijentima.

