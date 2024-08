Kolaps svjetskih burzi: Wall Street bilježi velike gubitke, Bitcoin pada

Burze u Europi i Aziji zabilježile snažan pad

U Londonu FTSE 100 pao za 2.3%, Euronext 100 pao za 3.5%.

U Aziji, japanski Nikkei 225 pao za 12.4% ili 4451 bod, što je najveći pad po bodovima u povijesti.

Kriptovalute također pale, Bitcoin pao na oko 50.000 dolara, najniža razina od veljače.

Pratite tijek događaja:

18:03 - Tržišta dionica od Tokija do Frankfurta i New Yorka pala su nakon što su podaci o američkom tržištu rada u petak prestrašili globalne ulagače, iako stručnjaci kažu da se vjerojatno radi o korekciji tržišta, a ne padu. Japanski indeks Nikkei 225 pao je u ponedjeljak više od 12%, što ga čini za više od 20% nižim od rekordno visoke razine iz srpnja, dok je vodeći njemački indeks, DAX pao oko 3% do sredine jutra.

EURO STOXX 50 u eurozoni pretrpio je slične gubitke, dok je na Wall Streetu Dow Jones pao gotovo 3% na početku trgovanja, dok je Nasdaq-100 pao za više od 4%. CBOE indeks volatilnosti u New Yorku, koji mjeri intenzitet fluktuacija na burzi, dosegao je razine neviđene od prvih mjeseci pandemije koronavirusa 2020. Američki ulagači zabrinuti su da je američka središnja banka predugo čekala prije nego što je smanjila kamatne stope, ostavljajući zemlju u opasnosti od recesije, dok eskalacija napetosti na Bliskom istoku dodatno pridonosi pesimističnom raspoloženju.

Tehnološke dionice također su pale u ponedjeljak nakon loših rezultata tehnoloških divova u drugom tromjesečju, a neki promatrači sugeriraju da su zbog pompe oko umjetne inteligencije (AI) neke tvrtke precijenjene. Posebnu zabrinutost izazvalo je izvješće da proizvođač čipova Nvidia odgađa lansiranje novih AI čipova zbog problema u dizajnu. Nvidia je nedavno bila pokretačka snaga globalnog uspona burze, ali je pala za gotovo 14% u New Yorku u početku trgovanja u ponedjeljak prije nego što se oporavila.

Tržišni stručnjak Daniel Saurenz s investicijskog portala Feingold Research rasprodaju je objasnio time da međunarodne burze sada moraju uračunati rizik od recesije. "DAX, NASDAQ i Nikkei trgovali su na rekordnim razinama prije samo nekoliko tjedana, a Japanci pokazuju kako brzo zabava može završiti", rekao je Saurenz. Budući da ulagači s obje strane Atlantika izbjegavaju rizična ulaganja, vrijednost kriptovaluta poput Bitcoina u ponedjeljak je pala. U međuvremenu, zlato i valute koje se smatraju sigurnim utočištima, poput japanskog jena i švicarskog franka, profitirali su od neizvjesnosti.