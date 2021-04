Koalicija HDZ, HSLS i HSU predala liste za gradonačelnika i Gradsku skupštinu

Predstavnici koalicije HDZ-a, HSLS-a i HSU-a predali su potpise za kandidaturu za zagrebačkog gradonačelnika Davora Filipovića i njegove zamjenice Mirjanu Kujundžić Tiljak i Ivu Hraste Sočo te kandidacijsku listu za zagrebačku Gradsku skupštinu.

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman rekao je da su za potporu kandidaturi za zagrebačkog gradonačelnika Davora Filipovića skupili 13. 457 potpisa podsjetivši i da su prošli tjedan predali liste za ukupno 210 zagrebačkih odbora i 17 gradskih četvrti.

"Mi idemo po pobjedu za nešto više od dva tjedna. Na dobrom smo putu. Stranačka organizacija je u potpunosti mobilizirana i imamo vrlo dobar odgovor od Zagrepčana i 30. svibnja imamo svojega gradonačelnika", rekao je Herman.

Ističući kako na izbore izlaze s ambicijom da ostvare pobjedu diljem zemlje, premijer Andrej Plenković je rekao da im je posebno važan i bitan rezultat u Zagrebu. Poručio je i da je Filipović već u pretkampanji pokazao da vizijom, programom, znanjem i argumentacijom odskače u vezi razvoja Zagreba i svih bitnih pitanja koja su na dnevnom redu njegovih građana.

"Uvjeren sam da će uz podršku svojih zamjenica i naših koalicijskih partnera na ovim izborima te uz potporu Zagrepčana dobiti veliku potporu i da će lista osvojiti veliki broj mandata", rekao je Plenković. Izrazio je i uvjerenje da će HDZ u Zagrebu, kao i diljem Hrvatske, biti najsnažnija politička stranka na nacionalnoj, županijskoj, gradskoj i općinskoj razini.

Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Davor Filipović rekao je će u idućem četverogodišnjem mandatu odgovorno upravljati gradskim financijama, uspješno obnoviti grad te realizirati kapitalne projekte.

"Uvjet bez kojega se to ne može napraviti je podizanje transparentnosti u Zagrebu na najveću moguću razinu. To planiram napraviti uvođenjem imovinskih kartica za sve gradske pročelnike i i direktore gradskih poduzeća", poručio je. Uz to, dodao je, planira uvesti i oporbu kao kontrolni mehanizam u nadzor javnih natječaja velike vrijednosti.

"Sad je bitno znanje i odgovornost a ne populističko - demagoške priče koje ste nekada mogli slušati od Ivana Vilibora Sinčića, a danas ih možete čuti od Tomislava Tomaševića", rekao je Filipović.

Premijer Plenković na kraju je obišao i najveći punkt za cijepljenje protiv koronavirusa Grada Zagreba na Zagrebačkom velesajmu gdje ga je dočekao ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Zvonimir Šostar i voditeljica smjene Lana Kosanović.