Klisović: Više od 17.000 Zagrepčana iz epicentra potresa još uvijek u potpunoj neizvjesnosti

Kandidat SDP-a za gradonačelnika Zagreba Joško Klisović posjetio je u četvrtak Markuševečki Popovec i Medvedski Breg, naselja koja su bila epicentar razornog potresa u ožujku 2020. te upozorio da više od 17.000 stanovnika još uvijek žive u potpunoj neizvjesnosti, a nikoga nije briga.

"Više od 17.000 stanovnika najteže pogođene podsljemenske zone još uvijek žive u potpunoj neizvjesnosti, a nikoga nije briga. Njihove kuće su uništene, razorene, oštećene, a nitko im se još nije javio niti znaju kakav je plan obnove", istaknuo je Klisović te upitao - do kada će živjeti u kontejnerima, do kada će živjeti u razrušenim kućama i garažama?

"Obišao sam Markuševečki Popovec i Medvedski Breg i šokiran sam. Građani su s pravom nezadovoljni i ljuti", izjavio je Klisović.

Kaže da ni Gradska uprava ni država nisu napravili ono što su obećali, građani nisu dobili pomoć ni priliku za obnovu svojih kuća.

"Dio stanovnika dobio je kontejnere, ali ne stambene već građevinske kontejnere. To znači da oni moraju i dalje odlaziti u svoje razrušene kuće kako bi koristili sanitarni čvor ili došli do vode, a to je izuzetno opasno", upozorio je Klisović.

Kaže i kako prijeti opasnost da se dodatno uruše oštećene kuće koje se nalaze uz cestu. "Ljudi su preplašeni, to se treba hitno sanirati u dogovoru s vlasnicima", poručio je Klisović.

"Gradska uprava ne smije tolerirati ovakvu situaciju, ti su objekti opasni za građane koji prolaze javnim površinama. Gradska uprava je podbacila, situacija je hitna jer netko može stradati", dodao je.

Uz hitnu sanaciju opasnih objekata, Klisović kaže da Gradska uprava i država moraju konačno početi funkcionirati i ljudima isplatiti naknade prema kategorijama oštećenja koje su im zakonom garantirane.

"Ono što dodatno traumatizira stanovnike Medvedskog Brega je izuzetno loša povezanost s drugim dijelovima grada. Minibus je minimum koji Gradska uprava mora osigurati građanima kako bi imali bolju prometnu vezu s ostatkom grada", rekao je Klisović te obećao da će on, kao gradonačelnik, to riješiti. Pozvao je i Gradsku upravu da izađe ljudima u susret i umanji im traumu koju imaju od potresa tako da im osiguraju lakšu vezu s ostatkom grada.

