Kina je prošli tjedan postavila jedan od svojih "čudovišnih" brodova obalne straže unutar ekskluzivne ekonomske zone (EEZ) Filipina , što je filipinski dužnosnik nazvao činom "zastrašivanja" u trajanju teritorijalnog spora između Pekinga i Manile u Južnokineskom moru. Glasnogovornik filipinske obalne straže Jay Tarriela rekao je da je brod kineske obalne straže CCG-5901 usidren blizu Sabina Shoala u otočju Spratly, oko 130 kilometara sjeverozapadno od filipinskog otoka. Brod CCG-5901, s težinom od 12.000 tona i duljinom od 165 metara, tri puta je veći od glavnih patrolnih brodova američke obalne straže, što je mnoge navelo da ga nazovu "čudovište", piše CNN.

Dok je bio na Sabina Shoalu, kineski brod bio je usidren unutar 800 metara od jednog od najvećih filipinskih brodova, BRP Teresa Magbanua, rekao je Tarriela u objavi na X-u. CCG-5901 je više od pet puta veći od filipinskog broda BRP Teresa Magbanua. "To je čin zastrašivanja od strane kineske obalne straže", rekao je Tarriela tijekom foruma u subotu, prema izvješću Reutersa. Međutim, rekao je da Filipini neće odustati od svojih potraživanja u Južnokineskom moru. "Nećemo se povući niti ćemo biti zastrašeni", dodao je Tarriela.

Using Canada's Dark Vessel Detection technology, the Philippine Coast Guard was able to successfully track the movements of the Chinese Coast Guard's 165-meter monster ship, CCG-5901.



