Borbe u ruskoj regiji Kursk ne posustaju, kao ni odgovori Moskve na ofenzivu koju Kijev provodi na njenom teritoriju. Noćas je izveden veliki napad dronovima na glavni grad Ukrajine, a ruski Telegram kanali puni su vijesti o napadu na Belgorod u jutarnjim satima. Guverner Vjačeslav Gladkov izvještava o devet ozlijeđenih i značajnoj materijalnoj šteti. Prema informacijama koje je podijelio na društvenim mrežama, jedna je kuća u potpunosti izgorjela, zapaljeno je 15 automobila, oštećene su fasade 21 zgrade i nekoliko kuća kao i plinovod, prenosi Kyiv Independent uz napomenu da nisu mogli neovisno potvrditi ove navode.

Štete je bilo i u okolnim selima u kojima se pucalo i koristilo dronove i rakete, navodi ruski TASS. TASS također izvještava o misiji ratnog zrakoplovstva u kojoj su posade Ka-52M helikoptera izvele napad na ukrajinske vojnike i opremu u pograničnom dijelu regije Kursk, prema pisanju ruskog ministarstva obrane. Ističu da su "ukrajinske trupe i oprema eliminirani" te da su se posade helikoptera sigurno vratile u bazu.

Podalje od linije bojišnice, ruska obavještajna služba (SVR) objavila je da se Ukrajina sprema stažirati napad na dječju ustanovu na vlastitom teritoriju kako bi za njega optužila Rusiju, prenosi TASS. "Prema informacijama SVR-a, vodstvo kijevskog režima i viši vojni zapovjednici rade na još jednoj nehumanoj provokaciji. Planiraju ruski raketni napad na dječju ustanovu - bolnicu ili vrtić - na području pod vlastitom kontrolom koji bi uzrokovao veliki broj smrti. Potencijalni napad trebao bi dobiti veliku pažnju zapadnih medija" objašnjavaju.

Dodaju i da SAD planira ovu "provokaciju" iskoristiti za pojačavanje pritiska na Sjevernu Koreju i Iran. SVR smatra da će SAD tvrditi da su rakete iz te dvije zemlje korištene u napadu na civilnu zgradu. "Evolucija krize u Ukrajini pokazuje da Kijev i njegovi zapadni sponzori tvrdoglavo odbijaju naučiti iz pogreški. Nakon niza smrtonosnih provokacija poput one u Buči, ukrajinskog raketnog napada na postaju u Kramatorsku i incident u kojemu su ukrajinske protuzračne rakete pogodile bolnicu u Kijevu, malo ljudi na svijetu vjeruje da Moskva ima podmukli plan, ili da je Kijev nevin" zaključuju ruski obavještajci.

Kijev je pak pozvao UN i Internacionalni odbor Crvenog križa (ICRC) da posjete dijelove Kurska pod ukrajinskom vlašću, potvrdio je ministar vanjskih poslova Andrii Sibiha. "Od prvog dana operacije u Kursku, ukrajinske snage apsolutno se drže internacionalnih humanitarnih zakona kao profesionalna vojska s visokim standardima i vrijednostima slobode i ljudskog života" kazao je na X-u. To žele demonstrirati internacionalnim organizacijama.

Yesterday, while on a visit to our warriors in the Sumy region, I instructed @MFA_Ukraine to officially invite the UN and ICRC to join humanitarian efforts in the Kursk region. Ukraine is ready to facilitate their work and prove its adherence to international humanitarian law.