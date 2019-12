Kazneno prijavljen Ivica Marijačić zbog teksta 'Slučaj silovanja kod Zadra je izmišljen'

Zadarska policija podnijela je kaznenu prijavu protiv urednika, novinara, vlasnika i direktora Hrvatskog tjednika iz Zadra Ivice Marijačića, zbog kaznenog djela povrede privatnosti djeteta na štetu maloljetnice iz okolice Zadra koja je godinu dana bila žrtva silovanja i grupnog seksualnog zlostavljana sedmorice mladića iz svog mjesta.

U tjedniku je 24. listopada objavio tekst naslova 'Šokantna istina: Slučaj silovanja kod Zadra je izmišljen jer u spisu ne postoji ni jedan dokaz da je bilo individualnog ili skupnog silovanja – sve priložene snimke i psihogram dokazuju da je riječ o dragovoljnom maloljetničkom seksu'.

U istome su tekstu objavljenje i fotografije žrtve u kupaćem kostimu te su u njenom društvu navodno i sami silovatelji, prenosi Zadarski.hr.

Također je sporna i rečenica pored fotografije 'Ako je u ožujku silovana, kako je moguće da na fotografijama iz travnja i kolovoza uživa u društvu sa silovateljima. Fotografije su bile na njezinome profilu do nedavno' čime se krši članak 178. stavak 2 Kaznenog zakona, tj. 'tko iznese ili pronese nešto iz osobnog ili obiteljskog života djeteta, protivno propisima objavi djetetovu fotografiju ili otkrije identitet djeteta, što je kod djeteta izazvalo uznemirenost, porugu vršnjaka ili drugih osoba ili je na drugi način ugrozilo dobrobit djeteta”, a to djelo 'počini putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je ono postalo pristupačno većem broju osoba', bit će kažnjen kaznom zatvora do dvije godine'.

Marijačić se o cijelom slučaju raspisao na čak sedam stranica, a navodno je razgovarao sa sucima, policijom, kao i rodbinom da bi na kraju napisao kako su informacije, po njegovim saznanjima, procurile iz policije u medije uz odgovarajuću novčanu naknadu kojom su novinari platili policajce. Za ta, kao i brojna druga naklapanja u tekstu, Marijačić ne navodi nikakve izvore, dokaze ili provjerljive činjenice, prenosi Zadarski.hr.