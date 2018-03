Hrvatska je jedina nova članica EU u kojoj su plaće niže nego 2010.

Hrvatska je jedina nova država članica Europske unije u kojoj su plaće niže nego 2010. godine! Na te podatke iz novog izvještaja “Benchmarking Working Europe 2018.” koji je jučer objavio Europski sindikalni institut (ETUI) upozorava SSSH.

Iako su u RH, prema podacima OECD-a, u navedenom razdoblju plaće po jedinici sata rada rasle 6,4%, izračun Europskog sindikalnog instituta pokazuje da je realna vrijednost plaća, kada se uzmu u obzir troškovi života, u Hrvatskoj od 2010. naovamo pala 7,9%. U razdoblju pak od 2016. do 2017. porasle su 1,2%, no to je nedovoljno da se nadomjesti pad koji se dogodio u krizi i daleko ispod rasta u godinama prije krize, kad su plaće između 2000. i 2009. godine rasle 15,8%. Gori od Hrvatske samo su Grčka, Cipar i Portugal, dok nove države članice EU bilježe dvoznamenkasti rast plaća. Osim navedenih zemalja, radnici su u 2017. zarađivali manje nego 2010. još u Italiji, UK, Španjolskoj, Belgiji i Finskoj.

– Koliko još ovakvih izvještaja moramo vidjeti da bi Vlada i poslodavci shvatili da jedino veće plaće i bolja radna mjesta mogu zaustaviti katastrofalne razmjere iseljavanja? Čak 80% ljudi napušta Hrvatsku upravo zbog niskih plaća – poručuje Mladen Novosel, čelnik SSSH, ističući kako nema ekonomskog oporavka dok radnici žive lošije nego prije krize. Podsjeća da su sindikati upozoravali na pogubnost niskih plaća i sve veće zaostajanje za ostalim novim članicama EU.

– Poslodavci najavljuju otvaranje do 100.000 radnih mjesta i strahuju da neće imati tko raditi, ali i dalje odbijaju priznati da su upravo plaće ključ zadržavanja kvalitetnih radnika. Ako i dalje budemo među najslabije plaćenim radnicima u EU, nemamo nikakvih izgleda. Bez rasta plaća neće rasti potrošnja, a bez nje nema ni nastavka ekonomskog rasta. Odgovornost je Vlade učiniti sve kako bi se trend zaustavio i preokrenuo, prvenstveno značajnijim povećanjem i redefiniranjem minimalne plaće te jačanjem granskog kolektivnog pregovaranja – poručuje Novosel.

Poziva Vladu i poslodavce da pristupe Savezu za konvergenciju plaća za smanjivanje razlike u plaćama između istoka i zapada EU te kolektivnom pregovaranju.