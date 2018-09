Katastrofa u Indoneziji: 'Svake minute vozila hitne dovoze nova tijela'

Broj mrtvih u snažnom potresu i tsunamiju u Indoneziji porastao je na 832 u nedjelju, a preplašeni ljudi na pogođenom otoku bore se kako bi pronašli hranu i vodu, šire se pljačke a raste strah jer s nekih područja još uvijek nema nikakvih vijesti.

"Osjeća se velika napetost", rekla je 35-godišnja majka Risa Kusuma, tješeći svoju bebu pod temperaturom u evakuacijskom centru u pogođenom gradu Paluu. "Svake minute vozila hitne pomoći dovoze nova tijela. Čista voda je rijetkost. Minimarketi su posvuda opljačkani", kazala je.

Seems like #Indonesia’s disasters “early warning system” collapsed, people were chanting over the tides like they’re gonna meet a friend. #Tsunami #Palu #PaluTsunami #IndonesiaTsunami pic.twitter.com/ZXMMnktigs