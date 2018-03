Stotinjak ozlijeđenih u prosvjedima u Barceloni

Stotinjak osoba ozlijeđeno je u nedjelju navečer ispred zgrade predstavništva španjolske vlade u Barceloni gdje su tisuće prosvjednika nastojale probiti policijski kordon prosvjedujući protiv uhićenja bivšeg predsjednika katalonske vlade Carlesa Puigdemonta, izvijestila je katalonska liječnička služba.

Liječničku pomoć zatražilo je 98 osoba od kojih su 22 policajca, dok je šest provjednika uhićeno u nedjelju navečer nakon što su diljem Katalonije održani prosvjedi. Prosvjednici su u Barceloni na oklopljene policajce sa štitovima i pendrecima bacali jaja, limenke, dimne kutije te žutu boju koja simbolizira zahtjev za puštanjem zatvorenih katalonskih dužnosnika. Grupa ogorčenih osoba bacila je kontejner prema kordonu policije koja je čuvala prilaz zgradi predstavništva španjolske vlade. Istovremeno je na drugom dijelu grada marširalo 55.000 osoba prema konzulatu Njemačke tražeći od te države da ne izruči Španjolskoj uhićenog Puigdemonta. Ondje nisu zabilježeni neredi.

Puigdemont je uhićen u nedjelju u Njemačkoj, pet mjeseci nakon što je napustio Španjolsku poslije izglasavanja uspostave nezavisne republike Katalonije 27. listopada. Njemačka policija ga je uhitila blizu granice s Danskom kada je automobilom išao iz Finske prema Belgiji. U petak je španjolski istražni sudac Pablo Llarena raspisao međunarodni uhidbeni nalog za njim. Taj isti dan je odobrio proces protiv 25 katalonskih dužnosnika, među kojima i Puigdemonta, optuženih za pobunu protiv Španjolske. Sedam dužnosnika se nalazi u inozemstvu. Među njima je i članica kabineta Clara Ponsati, koja je otišla u Škotsku. Njen odvjetnik je rekao kako će se predati tamošnjoj policiji.

U petak je sudac Llarena pritvorio petero dužnosnika uključujući Jordija Turulla o čijem se imenovanju za predsjednika vlade Katalonije trebalo glasovati u subotu u Barceloni. Predsjednik katalonskog parlamenta Roger Torrent tu je sjednicu odgodio napomenuvši kako se ne može održati jer je Turull pritvoren. U nedjelju navečer je Torrent pozvao sve katalonske stranke da naprave zajednički „društveni i demokratski front“. „Niti jedan sudac i niti jedna vlada ne mogu progoniti predsjednika svih Katalonaca (...). Odmah sutra ću početi raditi sa strankama i sindikatima kako bi smo odgovorili na ovo“, rekao je Torrent. Uhićenje Puigdemonta moglo bi produbiti krizu u Kataloniji, pokrajini na obali Sredozemnog mora, gdje postoji duboka podjela između stranaka za nezavisnost koje imaju većinu u parlamentu i stranaka koje podržavaju jedinstvo Španjolske.

POLICE FIRES WARNING SHOTS AT CATALAN PROTEST IN BARCELONA -- WITNESSES pic.twitter.com/8zslPF1pbq (via @324cat )