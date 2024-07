Hrvaticu zatekao kaos u zračnoj luci: 'Nije bilo nikoga da doveze stepenice, iskrca prtljagu...'

Nakon što je jutros 140 letova otkazano jer su se klimatski aktivisti zalijepili za pistu aerodroma u Frankfurtu, zračni promet naizgled se normalizirao. Ali samo naizgled. Frankfurtska zračna luka i dalje je kaotična, nepregledni su redovi ljudi pred šalterima korisničke službe. Svi se pokušavaju prebaciti za neki kasniji let, budući da su propustili onaj na koji su trebali stići. Let iz Zagreba u Frankfurt je također stigao sa zakašnjenjem - jer je i iz Zagreba poletio sa zakašnjenjem, budući da se čekala bar djelomična normalizacija stanja u Frankfurtu. Odnosno, čekalo se da s piste odlijepe aktiviste, koji su zahvaljujući sigurnosnom propustu aerodromskih službi uspjeli ozbiljno poremetiti zračni promet.

No, kad je zrakoplov Croatia Airlinesa i sletio u Frankfurt, sletio je na udaljeniju pistu te je još 45 minuta vozio po njoj. Kad se napokon zaustavio, stjuardesa je putnike zamolila da sjednu nazad na svoja mjesta jer avion nema tko prihvatiti - nije bilo nikoga da doveze stepenice do zrakoplova, da iskrca prtljagu, doveze autobus za putnike… Hoće li stići na idući let? Srećom, taj period neizvjesnosti nije dugo trajao, uslijedilo je trčanje po aerodromu, pored onog niza putnika koji su svoje letove (već) propustili. Mi smo svoj let za Hanover uspjeli uhvatiti - zahvaljujući činjenici da su svi letovi poremećeni i da kasne u polijetanju. Koliko će trebati da se stanje na frankfurtskom aerodromu vrati u normalu, još se ne zna.

