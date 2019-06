Kandidati za šefa Britanije probali travu ili kokain

Utrka za novog šefa ili šeficu vladajuće britanske Konzervativne stranke, koja je službeno započela jučer, odmah je poprimila bizaran oblik u kojem se čini da se kandidati ne natječu oko toga tko ima bolju ideju kako provesti Brexit, izlazak iz EU koji je trenutačno u odgodi i na čekanju, nego oko toga tko je u životu probao kakve droge.

Tko je šmrkao, tko pušio, tko oboje, a tko ništa – to su pitanja koja su izbila u prvi plan u medijima nakon što je ministar zaštite okoliša Michael Gove bio priznao da je konzumirao kokain prije dvadesetak godina.

Foto: Press Association/Pixsell

Škakljiva pitanja

Bio je, zapravo, prisiljen sam iznijeti priznanje kako bi preduhitrio objavu knjige o njegovu liku i djelu, u kojoj se otkrivao taj detalj iz njegova života. Knjiga “Michael Gove: Čovjek u žurbi”, koju je napisao novinar Owen Bennett, otkriva kako je 2016. tim Goveovih savjetnika pripremao šefa za moguća neugodna pitanja novinara tijekom kampanje da postane premijer nakon Davida Camerona, pa su ga u sklopu tih priprema pitali je li uzimao kakve droge, a on je odmah ispalio: “Da, kokain.”

To je ostalo u krugu najbližih suradnika, sve do sada, a Gove sumnja da je anegdotu prepričala Beth Armstrong, koja je 2016. radila kao njegova asistentica i svjedočila ovom događaju, a sada radi za Dominica Raaba, Goveova protukandidata u kampanji za nasljednika Therese May na čelu stranke i, svi se nadaju, britanske vlade. Britanski političari i njihovi medijski savjetnici poznati su kao nemilosrdni borci u kampanjama, spremni da zabiju nož u leđa i puste najneugodnije priče koje će diskreditirati suparnike.

Ali, britanska politička i medijska scena je demokratski razvijena do te mjere da se od kandidata za najviše javne dužnosti očekuje da odgovore na najteža i najneugodnija pitanja, pa se tako kandidatima postavljaju i izravna, neugodna pitanja poput: što je najveća nepodopština koju ste napravili u životu. Laganje, kao ni izbjegavanje odgovora, nije preporučljivo jer ako se pokaže da neki kandidat laže, to ga može koštati karijere.

Foto: News Syndication/PIXSELL

Rory Stewart, kandidat koji trenutačno obnaša dužnost ministra za međunarodni razvoj, priznao je da je prije 15 godina na jednom vjenčanju u Iranu kušao opijum.

– Bio sam pozvan u kuću, lula s opijumom je nuđena u krug na vjenčanju i ja sam pomislio: ovo će biti jedno neobično popodne. Ali, možda je obitelj bila tako siromašna da je u luli bilo vrlo malo opijuma. Kako bilo, žao mi je zbog mog postupka, bila je to glupa pogreška – rekao je Rory Steward.

Michael Gove se u nedjelju na televiziji vrlo detaljno pokajao zbog svoje kokainske epizode iz prošlosti priznavši da je ta pogreška ujedno kazneno djelo.

“Dajte nam drugu šansu”

– Ali ljude ne treba suditi po najgoroj odluci koju su donijeli u životu. Ljudima treba dati šansu da se iskupe i promijene – dodao je Gove, koji je u utrci za nasljednika Therese May percipiran kao jedan od vodećih kandidata, odmah iza Borisa Johnsona. Njih bi dvojica lako mogla završiti u finalu ove utrke, u kojoj je sada 11 kandidata, ali zastupnici Konzervativne stranke u parlamentu suzit će, serijom glasanja, taj izbor na dva i onda dati cjelokupnom članstvu da izabere jednog. Smjena na čelu stranke, a onda i britanske vlade, očekuje se krajem srpnja.

Foto: Reuters/Pixsell

Otkriće o uživanju kokaina neugodno je za Govea samo po sebi, ali neugodno je i zbog činjenice da bi mu to priznanje moglo onemogućiti putovanja u Sjedinjene Američke Države u budućnosti jer se pokazalo da je lagao pri ranijem ispunjavanju formulara za ulazak u Ameriku, u kojem se jedno od pitanja odnosi i na konzumiranje teških droga.

Boris Johnson, s druge strane, u intervjuu za Sunday Times dao je dosta neobičan odgovor na pitanje je li i on možda, kao Rory Steward, isprobao opijum.

– Ne, koliko znam nisam – rekao je Boris Johnson, a novinari bilježe da se njegov “spin doktor”, savjetnik za medije, odmah zaderao: “Odgovor je ne!” Johnson je još 2005. u jednoj TV emisiji prepričao zgodu u kojoj je pokušao šmrkati kokain, ali je, kaže, kihnuo pa ništa od supstance nije ušlo u nos i on nije ništa osjetio. Upravo zato što su njegove životne nepodopštine odavno otkrivane i prepričane, Johnson je uvjeren da mu neće ništa “isplivati” u medijima tijekom ove kampanje za čelno mjesto Konzervativne stranke.

Foto: Reuters/Pixsell

– Želio bih uvjeriti sve kolege koji razbijaju glavu tim pitanjem da je sve što potpada pod tu kategoriju već detaljno publicirano – rekao je Johnson.

Sajid Javid, kandidat u ovoj utrci koji trenutačno obnaša dužnost ministra unutarnjih poslova u vladi premijerke na odlasku T. May, upozorio je da bi svaki konzument kokaina trebao razmisliti o učinku koji njegovo uživanje ilegalne droge ima na djecu i mlade koji odrastaju pod okriljem i lošim utjecajem bandi koje se bave proizvodnjom i krijumčarenjem.