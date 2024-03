'Kako to da Milanoviću suci nisu bili gangsteri i banditi kad je prisezao pred njima kao predsjednik države?'

Ustavni sud upozorio je da predsjednik Zoran Milanović ne može biti kandidat na izbornoj listi niti u kampanji istican kao premijerski kandidat stranke. Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović rekao je da je to nespojivo s njegovim ustavnim položajem i načelom diobe vlasti. U suprotnom moguće je poništavanje odluke o raspisivanju izbora, kandidacijskih lista, rezultata parlamentarnih izbora. Milanović je to upozorenje nazvao ustavnim pučem. Rekao je da će on na kraju biti premijer, na legalan i pristojan način. Tom temom bavila se i emisija HTV-a "Otvoreno", gdje su gostovali Mario Kapulica (HDZ), Arsen Bauk (SDP), Dario Hrebak (HSLS) i Damir Bakić (Možemo!).

Bauk je kazao da će se članovi SDP-a pridržavati upozorenja Ustavnog suda. "SDP će se u potpunosti pridržavati upozorenja koje je dobio od Ustavnog suda, kako kod kandidiranja kandidata na listama naše koalicije za Hrvatski sabor, tako i u izjavama o možebitnom eventualnom kandidatu za premijera, kako je to i navedeno u upozorenju Ustavnog suda. I mi smo se u stvari u subotu i obratili Ustavnom sudu kako bismo prevenirali eventualnu situaciju da nam iz zasjede padne lista. Još treba objasniti kako se onda predsjednik Republike koji obnaša dužnost može kandidirati za Europski parlament jer to izrijekom u zakonu piše, a to je isto nešto predsjednik Ustavnog suda objašnjavao", pojasnio je Bauk.

Upitan hoće li se ostali SDP-ovi koalicijski partneri pridržavati upozorenja, Bauk je rekao kako oni nisu dobili upozorenje. "Trebali bi se pridržavati svi, uključujući i druge stranke, ali upozorenje je išlo na našu stranu, pa prema tome ja samo mogu govoriti o tome. Za sva druga objašnjenja možete pitati Ustavni sud. Uključujući, naravno, i činjenicu, ako bi sada bilo tko od sugovornika krenuo spominjati predsjednika Republike, da bi bilo od mene vrlo neoprezno da ga branim, jer bi onda opet moglo se to shvatiti kao kampanja. Prema tome, ja ću se truditi u cijeloj emisiji da ni jednom riječu ne spomenem ime, funkciju i sve ono što Ustavni sud je preporučio da se ne može, iako u kontekstu kandidata za premijera. Ali ću se ja još više držati toga da mi slučajno ne bi se omaklo greškom, lapsusom i tako dalje i da time ispadne da ne poštujem Ustavni sud ili bilo što drugo što mi ne pada na pamet", istaknuo je Bauk.

Damir Bakić (Možemo!) je rekao da je ovo slučaj koji dosad nismo imali te kako su svi, kompletna javnost i među njima i mnogi stručnjaci, zazivali očitovanje Ustavnog suda jer je zapravo zaista bilo nekih nejasnoća oko moguće kandidature predsjednika Milanovića. "U tom dijelu mi pozdravljamo činjenicu da se Ustavni sud sastao tako brzo i da je danas dao svoje upozorenje. Jednako tako mi smo i na početku rekli da ćemo to mišljenje ili stav Ustavnog suda poštovati i ja ću i ovom prilikom kazati da su to također unaprijed rekle kolege iz SDP-a i mi to isto tako pozdravljamo. Mislimo da je zaista važno da se ovaj stav Ustavnog suda u cijelosti poštuje", rekao je.

VEZANI ČLANCI:

Dario Hrebak (HSLS) je govorio o svojoj tvrdnji da su Milanović i SDP sve pomno isplanirali, i to s figom u džepu, kako bi zapravo ispali žrtve Ustavnog suda. "Ono što je meni nevjerojatno je taj kočijaški rječnik i narativ koji se sve više upotrebljava. Naime, danas je predsjednik države napao teškim riječnikom ne samo gospodina Šeparovića nego sve ustavne suce i nazovao ih je bandom i gangsterima. Ja to pokušavam neostrašćeno razumno sagledati. Prvo je rekao da su oni plod političke trgovine. Podsjećam da ustavne suce ne bira parlamentarna većina, nego parlament dvotrećinskom većinom. Da bi se to postiglo, sve konstelacije parlamenta od 1990. pa do ovdje, su uvijek suce birale političkim dogovorom dvije najveće stranke, što je prirodno, SDP i HDZ. Pa, međutim, gangsterima postoje i najbliži suradnici osobe, koje ja čak i iznimno poštujem, a koje su cijeli svoj život odane socijaldemokraciji, poput recimo Mate Arlovića, poput gospodina Josipa Leke, bivšeg predsjednika Hrvatskog sabora. To su vrlo časni ljudi, pošteni ljudi i nisam siguran da su danas zaslužili epitet gangstera i bandita", istaknuo je Hrebak, dodavši da mu najviše smeta - licemjerje. "Ako su oni doista danas gangsteri i banditi, kako to da nisu bili gangsteri i banditi kad je prisezao kao predsjednik države, upravo pred tim istim ljudima."

Mario Kapulica (HDZ) je govorio o jačini odluke Ustavnog suda te o stavu predsjednika suda Šeparovića, koji tvrdi da je na djelu politička, a ne ustavna kriza, te da imamo institucije koje to mogu otkloniti. Dodao je da su iz SDP-a krenuli u neke cinizme i pošalice na jednu vrlo ozbiljnu situaciju te da se tome svjedoči cijeli dan.

"Peđa Grbin je svoje buduće djelovanje i SDP u ovoj kampanji sveo otprilike na doskočicu, imamo plan C, vodit ćemo kampanju pod slovom Z. Zbilja žalim SDP, što je postao talac ovakve situacije. Sigurno će doživjeti svoje daljnje urušavanje i svoje vjerodostojnosti i svojih politika. Oni su svjesno išli za time da sa strane stavljaju sve svoje politike, ako su ih uopće definirali. Oni su žrtvovali vlastiti kredibilitet i točno ono što je rekao Andrej Plenković, od one tiskovne konferencije Peđa Grbina i predstavljanja kandidata za predsjednika vlade - niti je Zoran Milanović više predsjednik, niti je Peđa Grbin više predsjednik SDP-a", naglasio je Kapulica, na što mu je Bauk poručio: "A niti će Andrej Plenković biti predsjednik Vlade."

GALERIJA Milanovićev život u fotografijama - od malih nogu do političke karijere