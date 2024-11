Kako su Austrijanci preko noći ostali bez ruskog plina: Još samo dvije europske države ovise o Gazpromu

Ruski energetski div Gazprom u subotu je nastavio slati regularne količine plina u Europu preko Ukrajine, no opskrba za austrijsku energetsku tvrtku OMV prestala je nekoliko sati nakon što je Beč objavio da mu je Rusija najavila prekid isporuke. Rusija, koja je prije rata u Ukrajina bila najveći dobavljač zemnog plina u Europi, izgubila je skoro sve svoje kupce na kontinentu nakon što je Europska unija odlučila smanjiti svoju ovisnost o ruskim energentima, a 2022. je eksplodirao plinovod Sjeverni tok do Njemačke.

Plinovod Bratstvo iz sovjetskog doba, jedan od posljednjih ruskih plinovoda u Europi koji prolazi kroz Ukrajinu, zatvorit će se do kraja ove godine s obzirom na to da Kijev ne želi produžiti petogodišnji ugovor o tranzitu kojim se plin iz sjevernog Sibira doprema do Slovačke, Češke i Austrije. Austrija je u petak potvrdila da ju je Moskva obavijestila da će od subote zaustaviti isporuku plina nakon arbitražne presude po kojoj Gazprom mora platiti OMV-u 230 milijuna eura zbog neredovitih isporuka i potpune obustave dostave plina Njemačkoj.

Austrijska regulatorska agencija za energetiku E-Control je u subotu rekla da je isporuka Gazproma obustavljena u šest sati, dodavši da su cijene i dostava plina za austrijske kupce stabilni. OMV se nastoji namiriti tako što neće plaćati dio plina koji joj Gazprom isporučuje preko Ukrajine. Gazprom je rekao da će u subotu poslati 42,4 milijuna kubičnih metara plina u Europu preko Ukrajine, odnosno istu količinu kao i u petak.

Dotok plina u Slovačku iz Ukrajine je bio stabilan, no dotok u Austriju iz Slovačke je bio oko 16 posto ispod ovomjesečnog prosjeka, pokazali su podaci slovačke energetske tvrtke Eustream. Rusija je u jednom trenutku ispunjavala 35 posto europskih potreba za plinom, no otkako je izbio rat 2022., Gazpromov tržišni udio su preuzeli Norveška, Sjedinjene Države i Katar. Bez Austrije, značajne količine ruskog plina će odlaziti u tek dvije europske zemlje, Mađarsku i Slovačku. U Mađarskom slučaju, energent uglavnom dolazi plinovodom preko Turske.