Austrija od sutra bez ruskog plina. Kancelar Nehammer: 'Nećemo dopustiti da nas Putin ucjenjuje'

Prijelomna vijest u petak navečer u Austrij glasila je: Moskva obustavlja isporuku plina Austriji od subote 16. studenoga u 6 sati ujutro. Uz napomenu kako to znači da od sutra u Austriju više neće stizati plin iz ruskog Gazproma, što su u petak potvrdili iz austrijske naftne kompanije OMV, pozivajući se na obavijest tvrtke Gazprom Export, podružnice ruskog državnog energetskog “diva”.

Razlog obustave plina navodno je sudska svađa i pravna pobjeda OMV-a protiv Gazproma. Točnije, presuda arbitražnog suda od četvrtka, donesena po odredbama Međunarodne trgovačke komore, prema kojoj ruski Gazprom mora austrijskom naftnoj kompaniji OMV isplatiti 230 milijuna eura i kamate, zbog neredovitih isporuka plina. Kada je OMV, pozivajući se na sudsku presudu najavio da će obustaviti plaćanja dok ne nadoknadi iznos od 230 milijuna eura, Moskvi je pao mrak na oči. I uzvratila je obustavom ruskog plina Austriji, koja je je bila jedna od najovisnijih europskih zemalja o ovom ruskom energentu.

U međuvremenu, situacija se je navodno promijenila. Za Austriju, kako je priopćeno iz OMV-a i austrijskog E-Control-a već su osigurane potrebne količine plina za ovu zimu, i ne postoji opasnost da će doći do nestašice. To je u petak navečer pred TV kamerama austrijske televizije ORF potvrdio i austrijski kancelar, narodnjak (ÖVP) Karl Nehammer , koji je odmah sazvao konferenciju za medije, kako bi umirio zabrinute Austrijance, prije svega one koji se griju i kuhaju na plin. Nehammer je rekao da je “Austrija na ovu situaciju pripravljena” i da Austrijanci ne trebaju brinuti, jer je “opskrba plinom osigurana”.

“Učinili smo sve kako bi osigurali da spremnici plina u Austriji budu dovoljno puni i da si je Austrija stvorila stratešku rezervu plina”, rekao je Nehammer. “Ta rezerva od oko 20 teravat sati je tu da nadoknadi manjak, ako do njega dođe. Plinski spremnici su trenutno 93 posto puni” istakao je kancelar, ustvrdivši kako je to “više od godišnje potrebe za Austriju”.

Nehammer je posebno naglasio da će se također suprotstaviti svakoj ruskoj propagandi i drugim kampanjama širenja dezinformacija, koje bi mogle tvrditi suprotno od istine. “Nećemo dopustiti da nas itko od Putinove vlade, kao ni sam Putin ucjenjuje ili baca na koljena”, poručio je Nehammer Kremlju. Europska unija, kako navode austrijski mediji također je Austriji zajamčila punu podršku. Uz napomenu da “Putin neće uspjeti skrenuti Austriju i EU s zacrtanog pravca”.

“Time što smo dobro pripremljeni, ne moramo se ničega bojati. Nitko se u Austriji neće zimi smrzavati, niti će biti hladnog stana” zajamčio je kancelar Austrijancima. Dodao je kako su, unatoč prekidu isporuke ruskog plina, osigurane isporuke alternativnim transportnim rutama. Prema Nehamerovim riječima, poskupljenje plina se ne očekuje. Kancelar je pozvao na oprez od špekulacija onih koji pokušavaju unijeti nemir među stanovništvo. Austrijska ministrica za zaštitu klime, okoliša i infrastrukturu Leonore Gewessler iz stranke Zelenih je rekla kako “postupak ruskog Gazproma još jednom dokazuje da Rusija nije partner”.

“Sutrašnjim danom također prestaje i jedna opasnost. Jer, ako više nema ruskih isporuka, više ne može biti ni ucjenjivanja”. Komentar glavnog tajnika proruski usmjerene krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) Christiana Hafeneckera na obustavu plina Moskve Austriji glasio je: “Rusija više ne doživljava Austriju kao neutralnu i poduzela je odgovarajuće konzekvence”. Mediji pišu kako se je Austrija riješila ruskog plina znatno prije nego što je mislila. Zahvaljujući, između ostalog, i političkim igrama.

