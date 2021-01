Kako se vuk našao kod naplatnih kućica? 'Zvao se Anton i stigao iz Slovenije'

Vuk koji je u srijedu ujutro smrtno stradao u sudaru s automobilom zvao se Anton, bio je mužjak, starosti između šest i sedam godina, s ogrlicom za praćenje koja mu je stavljena u Sloveniji. Stradao je na autocesti Rijeka – Zagreb, između čvora Čavle i čvora Kikovica.

– Dojavu o ovom nesretnom slučaju dobili smo od vlasnika automobila koji je sudjelovao u nesreći, odnosno koji se sudario s nesretnim vukom. Dogodilo se to kod naplatnih kućica na Grobniku. Automobil je dolazio iz smjera Grobnika prema Rijeci i uključivao se na autocestu i pritom je došlo do neizbježnog sudara. Naime, vozač je zbog uključivanja na glavnu prometnicu gledao na drugu stranu da vidi ima li slobodan prolaz i pritom mu je vuk istrčao pred auto. Kada ga je ugledao, bilo je kasno. I djelatnik na naplatnoj kućici kazao je kako je vidio vuka kako preskače žicu, a koja je po meni bila preniska. Na to stalno ukazujemo, potrebno je napraviti višu žicu, jer su na tim područjima već stradavali jeleni i srne, kazao je glavni lovnik Lovačkog društva Jelen Čavle Zoran Lukić za Novi list.

Dodaje kako je praćenje vuka pokazalo da je neko vrijeme boravio na prostoru Gorskog kotara, a i oko Senja, čak se spuštao do zaleđa Dalmacije. Naime, u Hrvatskoj postoje interventni timovi za praćenje vuka, koji njihovo kretanje prate upravo po ogrlicama s kopčom za praćenje.

Lukić ističe kako na području Grobnišćine obitava između pet i sedam vukova. I dok su se prijašnjih godina do naselja spuštali samo tijekom zime slijedeći svoju hranu, najčešće srneću divljač, a koja se zbog snijega u planinama spušta u nizine, protekle dvije godine vukovi su primijećeni u naseljima i ljeti, dok su se medvjedi izgleda povukli u zimski san.

Iako ih je bilo i ove zime, posljednji slučaj dolaska vuka u naselje, kada je napravio značajne štete vlasnicima domaćih životinja, zabilježeni su prije godinu i pol, u kolovozu 2019. godine, kada su stariji mužjak i ženka u potrazi za hranom stigli u nekoliko jelenjskih naselja i samo nekoliko metara od obiteljskih kuća usmrtili nekoliko koza, stradalo je i nekoliko ovaca, pa čak i jedno ždrijebe. Pokolji, kako je kasnije utvrđeno sivog vuka, zabilježeni su tada u Brnelićima, Podhumu i Podkilavcu, a vukovi su tada viđeni i dok su pretrčavali Grobničkim poljem.

Danas je vučja populacija u fazi oporavka te se procjenjuje da u Hrvatskoj živi između 142 do 212 vukova raspoređenih u oko 50 čopora.