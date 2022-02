Kako otjerati prosvjednike? Novozelandska policija ima krajnje neobičnu metodu

Mnogi diljem svijeta prosvjeduju protiv mjera, ali reakcije vlasti i policije su posve drugačije. U Francuskoj je policija koristila suzavac kako bi obuzdala konvoj slobode koji je probio ranije postavljenu policijsku blokadu, a na Novom Zelandu se pak koriste - glazbom.

Vlasti na Novom Zelandu sviraju najveće hitove američke glazbene legende Barryja Manilowa kako bi ih rastjerali prosvjednike koji se nalaze ispred zgrade parlamenta. Pjesme puštaju u kontinuitetu zajedno s omiljenim hitom iz '90-ih Macarenom, javlja BBC.

Međutim, prosvjednici im nisu ostali dužni. Oni im pak puštaju pjesme kao što je 'We're Not Gonna Take It' heavy metal benda Twisted Sister.

Metodu je komentirao i poznati britanski glazbenik James Blunt.

- Javite mi ako ovo ne djeluje - poručio je i tagirao novozelandsku policiju. Vrlo brzo su na prosvjedu počeli puštati i njegove pjesme, što su prosvjednici dočekali sa zvižducima.

@JamesBlunt They are playing your music now! Haha 😂 pic.twitter.com/S6YanXsrVi — Ben McDowell (@ben_mcdowell221) February 12, 2022

Prosvjedi su počeli u utorak i inspirirani su sličnim prosvjedima u Kanadi.