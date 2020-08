Kakav peh Osječana: Trebao im je pomoći u borbi s komarcima, no u zadnji tren se pokvario

Avion koji je večeras trebao zaprašivati komarce iznad Osijeka, i donijeti građanima danima očekivani spas od žestoke najezde letećih krvopija, ipak nije poletio jer se - pokvario.

Kako su nam službeno potvrdili u gradu Osijeku, avion se nije podigao 'iz tehničkih razloga' pa je tretiranje komaraca iz zraka odgođeno za sutra i prekosutra.

Zaprašivalo se pak dimljenjem iz automobila u pojedinim dijelovima grada. Podsjetimo, Osijek se od proteklog vikenda suočava s povećanim brojem nove generacije komaraca koja se pojavila zbog povišenog vodostaja Drave i Dunava. Napasnici su ušli u sam grad te građane prisilili na karantenu. Problem komaraca postao je političko pitanje, no nakon što su građani zaprijetili prosvjedima ipak je odlučeno da se još u dva navrata digne avion. Iz zraka je ove godine tretirano ukupno četiri puta, no kako se to ne smije činiti iznad samog grada, leti se rubnim dijelovima.

- Današnje avionsko tretiranje komaraca zaprašivanjem iz zraka nije izvedeno radi tehničkih problema na zrakoplovu. Odgođeni tretman biti će izveden po otklanjaju kvara, po procjeni nadležnih - sutra. I dalje ostaje odluka da se zaprašivanje iz zraka izvede u dva dana za redom. Napominjemo da je danas izvršeno planirano zaprašivanje lokacija sa zemlje - poručili su iz Ureda gradonačelnika.