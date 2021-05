'Kada se taj klaun počne pristojno ponašati onda možemo razgovarati o zajedničkom polaganju vijenaca'

Možda će netko imati tako dobar program i uvjeriti predsjednika da je možda bolji kandidat. Ne bih prejudicirao, ali što se tiče gospođe Đurđević, tu smo potpuno jasni. Ona neće dobiti potporu vladajuće većine, kazao je gostujući u RTL-u Danas predsjednik Sabora Gordan Jandroković odgovarajući na pitanje o Zlati Đurđević kao kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda.

– Sudjelovala je u nezakonitoj proceduri koju je pokušao nametnuti predsjednik Republike i to ju diskvalificira. Smatram da nije trebala sudjelovati u onome što je Milanović pokrenuo, mogla je sačekati novi javni poziv. Tada bi sve bilo drugačije, ali ovako nije i Milanović joj je napravio medvjeđu uslugu – dodao je.

Na pitanje je li mu žao što državni vrh nije zajednički obilježio obljetnicu Bljeska, odgovorio je:

– Ja nastojim ignorirati te neprimjerene izjave i ponašanje predsjednika kojeg ja više ni ne gledam kao predsjednika nego kao nekog klauna, koji iz dana u dan zabavlja hrvatsku javnost. Njegove izjave su za mene neprimjerene i fakat me nije briga što on o meni misli, govori. Opće me to ne zanima. Nemojte me više ništa o njemu pitati, jer ne želim ništa više o njemu reći – rekao je i dodao:

– Neka se ponaša pristojno, pa onda možemo razgovarati.

Kako će država na takav način funkcionirati?

– Nije do mene. Ja sam mjesec dana pokušao ne govoriti ništa i ne odgovarati, on je u tih mjesec dana govorio ružno, ne samo o meni nego i o drugim kolegicama i kolegama, o novinarima, o znanstvenicima, o političarima i o sucima. On nek se tako razgovara s kim hoće, s nama neće. Kada se taj klaun počne pristojno ponašati, onda možemo razgovarati o tome da zajedno negdje položimo vijence. Do tada neće biti komunikacije. Razgovarat ćemo o nužnom – odgovorio je.

