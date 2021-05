'Ja nisam Šćepan Mali od Crne Gore koji je pao sa kruške. Ja sam hrvatski predsjednik'

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je danas općinu Plaški te grad Ogulin. Obratio se medijima te komentirao incident u Borovom Selu.

- Oni bi trebali koristiti policiju, trebali bi. Ne koriste ju, izazivaju incidente, rekao je uvodno govoreći o Andreju Plenkoviću i Miloradu Pupovcu. Na komentar premijera kako on "politizira vojsku", odgovorio je: "Vojska ne ide po ulicama. Vojska je u vojarnama i na poligonima", rekao je te dodao:

- Vratimo se mjesec dana unatrag. Dakle, ja organiziram prvi put u 30 godina prijem za hrvatske heroje s Plitvica, jedan je i poginuo, Josip Jović. I dolaze svi, osim vrha policije kojima je to naredio Plenković. Je li to politizacija? Tko je započeo takvo incidentno ponašanje? Istovremeno ja pozivam da obilježavamo zajednički. I Plenković to opet ignorira. Što tu nije jasno?, kazao je predsjednik Milanović.

Milanović je upitan i o komentaru Andreja Plenković da on nije uklonio spomenik Šoškočaninu u Borovu.

- Nisam riješio to pitanje jer su njegovi prijatelji čekićima razbijali ploče na dvojezičnom natpisu, uz podršku Plenkovića. Nisam mogao sve riješiti. S obzirom da je Plenković rođen jučer ujutro, prije nego što je mlijeko dostavljeno pred kuće, on vjerojatno ništa nije mogao riješiti, uzvratio je Milanović te dodao: "Zalagao sam se za prava srpske nacionalne manjine za korištenjem vlastitog pisma. Tu su mi figu u džepu držali SDSS i Pupovac. I Plenković".

Vezano uz mauzolej Šoškočaninu, kazao je kako je riječ o provokaciji.

- Kao što je ZDS provokacija srpskim, židovskim i romskim žrtvama u Jasenovcu, kazao je te ustvrdio kako ne odobrava niti jedno, niti drugo. "Plenković nema o tome što govoriti, neka to makne i bit ćemo zdravije društvo", dodao je.

Komentirao je izbor predsjednika Vrhovnog suda te istaknuo kako je Zlata Đurđević najbolji izbor.

- Neće za nju glasati Njonjo. Predsjednik Sabora kojeg je postavio Plenković. Međutim, molim saborske zastupnike i zastupnice da razmisle dobro hoće li odbiti tako kvalificiranu osobu za predsjednicu Vrhovnog suda, kazao je.

- Ako odbiju, svjestan sam razloga, pritiska, straha... Bolju kandidatkinju imali nismo, kazao je dodajući: "Što bi rekao jedan pjesnik: 'Ćeraćemo se do kraja'. To je moja kandidatkinja".

Na pitanje da se već puno saborskih zastupnika izjasnilo da neće glasati za Zlatu Đurđević, kaže:

- Odlično. Svakog od njih u facu ću pitati zašto je protiv nje. Neće to biti lako objasniti. Zato što je bila za lex Perković, nije bila. Ona se sad konačno sama prijavila na tu farsu od javnog poziva. Ja sam unaprijed rekao ne gubite vrijeme, nju ću predložiti - rekao je.

Je li destabilizirao sudsku vlast?

- HDZ je destabilizirao sudsku vlast. To je HDZ-ovo pravosuđe i ono je devastirano zahvaljujući HDZ-u - rekao je i dodao da 'nismo u krizi sudbene vlasti'.

- Možemo biti u krizi funkcioniranja Državnog izbornog povjerenstva čiji predsjednik je po položaju predsjednik Vrhovnog suda. Ako do isteka mandata aktualnog predsjednika ne izaberemo novoga DIP ostaje bez predsjednika i ne može ga mijenjati, osim ako Šeks ne kaže, nitko od njegovih zamjenika i pomoćnika. Za ovo je odgovoran isključivo HDZ, Plenković, njegova ekipa i Njonjo koji maltretiraju Hrvatsku i morat će objasniti ljudima zašto su protiv vrhunske kandidatkinje - rekao je.

- Da su se ponašali kao muškarci i civilizirani ljudi bili bi drukčije - dodao je.

Je li spreman za razgovor s premijerom?

- Apsolutno. Tko je prije dva dana predlagao zajedničko obilježavanje u Okučanima. Što će raditi u Kninu kada bude obilježavanje Oluje, hoće bježat od mene? Ne može, ja sam predsjednik hrvatske države, nije on. Kako će u Kinu zbrisat od mene, a nemre trčat sto metara? - upitao je Milanović.

- Pozvao sam čovjeka da zajedno polažemo vijence u Okučanima, zbrisao je kao zadnja vjeverica. Ja njega cijelo vrijeme pozivam - dodaje.

Ponovno je komentirao izbor predsjednika Vrhovnog suda.

- Ja nisam Šćepan mali od Crne Gore koji je pao s kruške i nitko ne zna odakle je došao, ja sam hrvatski predsjednik koji je izabran na izborima. Ja predlažem. Pravo Sabora je da odbije. Ja obrazlažem zašto predlažem, oni obrazlažu zašto odbijaju - rekao je.